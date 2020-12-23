Контейнеровоз попал в ледовый плен Енисейского залива

По данным ТАСС, 13 декабря, при выполнении рейса с коммерческим грузом из Дудинки в Архангельск, теплоход «Спарта-3» встал во льдах. У экипажа есть запас горючего и продуктов, но он может закончиться в любой момент. Все попытки команды освободить судно ни к чему не привели. Руководство компании обратилось к «Атомфлот» за помощью.

17 декабря судно ещё дрейфовало в Енисейском заливе. В ближайшее время «Атомфлот» отправит атомный ледокол для проводки судна до безопасного для мореплавания района. Специалисты ситуационно-логистического центра ООО «Оборонлогистика» ежечасно контролируют состояние судна и экипажа.