Космический вакуум

Слово за слово

Ответ президенту руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал в своем Twitter–аккаунте. По его словам, проекты программ создания ракетно–космического комплекса сверхтяжёлого класса и многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» были внесены в правительство России в установленные сроки. Рогозин надеется, что объёмы их финансирования будут согласованы, а сами программы — приняты. «Я благодарен президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог совещания», — добавил он. Ранее Рогозин сообщил, что российский лидер поставил перед ним задачу покорить планеты и напомнил, что Владимир Путин подписал новую редакцию Основ госполитики в области космической деятельности. В своём сообщении глава «Роскосмоса» пояснил, что для создания новых ракет–носителей и пилотируемых кораблей важны не только технологии, но и люди.

Дотянуться до небес

«Роскосмос» представил программу «Сфера» в рамках XII Международной онлайн–конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 20200, в ходе которой была отмечена высокая потребность международного рынка в создании перспективных российских систем спутниковой связи для предоставления различных видов телекоммуникационных услуг, в том числе для решения задач президентской и правительственной связи, вещания, передачи данных для работы с беспилотными и роботизированными объектами, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике и на Северном морском пути.

В рамках программы к 2024 году планируется запустить четыре спутника «Экспресс–РВ». Работа космических аппаратов позволит предоставить Арктическому региону широкополосную связь без ограничений по широте. Также с помощью спутников будет осуществляться связь с ледоколами на Северном морском пути. Для развёртывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера», состоящей более чем из 600 спутников, понадобится 148 запусков ракет–носителей лёгкого, среднего и тяжёлого классов, а именно: 88 средних ракет «Союз–2.1б», 36 легких ракет «Ангара–1.2» и 24 тяжёлых ракет «Ангара–А5».

Фальстарт

Производитель спутников ГЛОНАСС АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева (ИСС) пытается взыскать 31,9 млрд руб. с Главного военно–строительного управления (ГСВУ) № 9. Застройщик не сдал в срок объекты монтажно–испытательного корпуса, который должен был обеспечить полный цикл производства отечественных спутников, в том числе для масштабной группировки «Сфера», которая является отечественным аналогом системы Starlink Илона Маска. Первую очередь корпуса Дмитрий Рогозин открыл в сентябре 2018 года. Сдача второй и третьей очередей задерживается как минимум до 2021 года. Производство спутников продолжится и без этого, однако проект должен был ускорить их испытания и дать условия, приближенные к реальному космосу. Собеседник «Коммерсанта», близкий к ГВСУ, уточнил, что ещё две очереди МИКа, где будут проходить типовые испытания спутников с имитацией условий открытого космоса, отложены, так как их предстоит оснастить необходимым зарубежным оборудованием, в том числе из США и Южной Кореи, а его поставки задерживаются. Иск ИСС к ГВСУ стал, по сути, формальностью, таких денег у предприятия нет, утверждают источники. «Это трата времени и ресурсов», — заявил источник издания в руководстве ГВСУ № 9. Завершить спор мировым соглашением уже сложно, полагают юристы.

Звёздная пыль

Дмитрий Рогозин является одним из самых публичных российских чиновников и самым критикуемым в прессе. Президент назначил его главой «Роскосмоса» в мае 2018 года, в том числе для наведения порядка в финансовых вопросах. Особенно много скандалов было связано со строительством космодрома «Восточный». За два года в отношении сотрудников «Роскосмоса» только по материалам службы внутреннего аудита было возбуждено 22 уголовных дела. На прошлой неделе Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный» Евгения Рогозу.

В прошлом году «Роскосмос» перестал генерировать убытки, резко сократил дебиторскую задолженность, разбирался с долгами Центра Хруничева, накопленными за много лет, расхлёбывал финансовые последствия провала проекта «Морской старт». В то же время в 2019–м были проведены не все запланированные пуски. В 2020 году успешно прошли 12 — против 31 у Китая и 27 у США. По числу пусков отставание нарастает.

Свой взгляд

Вспоминается шутка Дмитрия Рогозина насчёт того, что без России американцы смогут попасть в космос разве что на батуте. И вот уже Илон Маск, долетев до МКС на собственной ракете, отвечает, что батут работает, а шутка Рогозина обернулась для него претензиями со стороны Владимира Путина. Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды»

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Откровенно говоря, дела космические от многих россиян так же далеки, как и само межпланетное пространство. Но многофункциональная спутниковая система «Сфера» из 638 спутников должна была уже в 2021 году обеспечить помимо всего прочего ещё и раздачу высокоскоростного интернета. А это уже касается практически каждого из нас. Поэтому оптимизм главы «Роскосмоса» Рогозина в ситуации, сложившейся в космической отрасли страны, обычные интернет–пользователи не слишком разделяют.

Неудивительно, что на недавнем совещании президент обрушился с критикой Рогозина. Громкие заявления главы «Роскосмоса» давно стали притчей во языцех. Например, он не раз говорил о скором запуске пилотируемой лунной программы и разработке для неё нового корабля «Орёл». И при этом шутил над созданным Илоном Маском кораблем Crew Dragon: мол, никакого достижения он из себя не представляет, это всего лишь «красивый корабль, покрашенный в белый цвет, давайте мы сейчас тоже в хохлому покрасимся».

Вспоминается и шутка Рогозина насчёт того, что без России американцы смогут попасть в космос разве что на батуте. И вот уже Маск, долетев до МКС на собственной ракете, отвечает, что батут работает, а шутка Рогозина обернулась для него претензиями со стороны Путина. У самого «Роскосмоса» на сегодняшний день почти нет работающих значимых программ, а проект сверхтяжёлой ракеты «Енисей», которая должна была быть готова к 2028 году, в 2019–м отправлен на доработку.

При всём этом российская космическая программа страдает от хронического недофинансирования. По сравнению с американцами и китайцами, особенно с учётом объёма частных инвестиций, специалисты называют «Роскосмос» просто нищим. При таких раскладах российскому космосу грозит медленная деградация, говорят они. Российское космическое ведомство пытается спасти ситуацию запуском в космос «туристов» из ОАЭ или Турции, но это не покрывает даже четверти финансовой дыры, открывшейся после ухода американцев.

По словам Рогозина, космическая программа недофинансирована на 150 млрд рублей. На 2021–2023 годы Минфин хочет урезать бюджет корпорации ещё на 60 млрд, а частные деньги в нашу космическую программу не идут. Свёрнуты многие проекты — например, миссия к Луне, о которой заговорили впервые за 40 лет, и введение в строй российского космического телескопа «Спектр–УФ». Некоторые эксперты считают, что в условиях резкого снижения числа иностранных заказов на запуски и свёртывания той же лунной программы у создаваемой российской сверхтяжёлой ракеты вообще нет задач для выполнения в обозримом будущем, а для доставки спутников на орбиту достаточно уже имеющихся ресурсов.

По мнению журналиста и политолога Георгия Бовта, в определении дальнейшей судьбы Рогозина решающим может стать вовсе не задержка с разработкой сверхтяжёлой ракеты, о чём было известно ещё год назад, и не другие неурядицы в госкорпорации. Главу «Роскосмоса» может «похоронить» его же бывший советник, арестованный летом по делу о госизмене. Рогозин не уволил его и продолжает утверждать, что в измену Сафронова не верит. Он и дальше может не верить в это, но тогда надо было тщательнее работать над ракетами и не жаловаться на отсутствие денег, считает обозреватель. И в самом деле, если учесть, что из событий космического масштаба на счету «Роскосмоса» до сих пор по большей части числятся скандалы, приходишь к выводу: от аппаратных игр давно пора переходить к выпуску надёжных космических аппаратов. Стране это принесёт гораздо большую пользу.