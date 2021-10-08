Краевая прокуратура провела проверку по факту разлива пульпы в Норильске

В ходе очередной проверки, в которой приняли участие специалисты краевого министерства экологии и рационального природопользования, были установлены предварительные причины разлития.

«При осуществлении ремонта гидротранспорта Талнахской обогатительной фабрики работниками предприятия через затворный кран одной из трасс трубопроводов был произведён слив пульпы на опорную конструкцию гидротранспорта с последующим попаданием в реку Норильскую. Площадь разлива составила около 200 кв. м, площадь загрязнения водного объекта - 16 кв. м. Химический анализ отобранных проб воды показал, что в водном объекте были превышены предельные значения показателей металлов: алюминия - до девяти раз, меди - до 180 раз, марганца - до четырёх раз, никеля - до восьми раз, цинка - до 12 раз. Размер причинённого вреда составил около 800 тыс. рублей», - сообщили в краевой прокуратуре.

Ведомство внесло представление в организацию, возбудило в отношении юридического лица и виновных должностных лиц административные дела по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов).

По результатам рассмотрения внесённого представления организация произвела работы по очистке территории, причинённый ущерб возмещён в добровольном порядке, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.