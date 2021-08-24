Краевое министерство экологии усилило мониторинг путей миграции дикого северного оленя

Охотинспекторы министерства особое внимание уделяют водным переправам, в частности через реки Хатанга и Хета, ведь это самый уязвимый и сложный этап миграции, особенно для молодых животных. В некоторых местах ширина рек достигает двух километров.

Напомним, в начале августа на реке Хатанга была зафиксирована массовая гибель оленей. Тогда погибло более тысячи особей, в основном молодые оленята. Ввиду сложившейся ситуации на территории объявлен режим ЧС, по данному факту была проведена проверка.

«На месте работали специалисты министерства, ветеринарной службы и сотрудники правоохранительных органов. Согласно ветеринарному заключению, признаков заболевания у животных не найдено, пулевых ранений также не обнаружено. Причиной гибели оленей стала вода в легких», — пояснил Павел Борзых, краевой министр экологии и рационального природопользования.

Массовая гибель животных могла произойти по нескольким причинам: из-за скученности крупные особи могли травмировать молодняк при переправе; молодым оленям возможно не хватило сил добраться до противоположного берега; сеголетки (молодые олени) могли напугаться проходящих мимо лодок. Павел Борзых выдвинул ещё одну версию: при переправе через реку животные вероятно потеряли ориентир из-за сильного задымления, которое именно в эти дни фиксировали в регионе из-за лесных пожаров в Якутии.

Задача инспекторов — предотвратить возможные случаи незаконной охоты и обеспечить безопасные коридоры для оленей, чтобы они благополучно завершили миграцию.