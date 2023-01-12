Краевое министерство лесного хозяйства создаст цифровую карту лесных участков

Ранее всё это согласовывалось на бумажных вариантах. Теперь же подбирать лесной участок из предложенных вариантов на специальной интерактивной карте на портале «Госуслуги». После выбора будет сформировано заявление, которое автоматически будет направлено в министерство.

«Согласование границ будущих лесосек в онлайн-формате упростит процедуру подачи заявки на предоставление лесного участка, - отметил Алексей Панов, министр лесного хозяйства края. - Электронные карты уже созданы в 33 лесничествах. В этом году мы планируем полностью завершить процесс «оцифровки» территории лесного фонда края».

Также для сотрудников лесничеств и лесной охраны в 2023 году создадут специальное мобильное приложение, которым они будут пользоваться во время приёмки лесосек. Если будут обнаружены нарушения, то приложение позволит автоматически посчитать площадь и сумму ущерба и сформировать электронный документ. Работать оно будет и в офлайн-формате в тех территориях, где пока отсутствует мобильный интернет.