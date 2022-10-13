Краевое министерство строительства разработало типовые проекты зимних горок

«С прошлого года зимние горки изо льда и дерева высотой более 40 см попали под контроль Ростехнадзора. Возросшие требования привели к тому, что прошлой зимой многие муниципалитеты отказались от изготовления горок, а из тех, кто установил, не все смогли провести техническое освидетельствование и ввести в эксплуатацию. Чтобы помочь муниципалитетам края, прежде всего малым городам и сельским поселениям, разработана рабочая документация для изготовления всех видов зимних горок», — сообщила Елена Цитович, заместитель министра строительства.

Минстрой предложил типовые проекты ледяных, деревянных и снежных горок высотой от 0,6 до 3,6 метра. Для каждой рассчитана прочность и устойчивость, определён риск биомеханического воздействия, зона безопасности, максимальная протяжённость скатов.

Каждый типовой проект включает руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, инструкцию по хранению и утилизации и другие необходимые документы. Разработчиком выступила автономная некоммерческая организация «Институт города».