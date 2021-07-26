Краевое отделение Роспотребнадзора продолжает контроль за качеством атмосферного воздуха в Норильске

В июне специалисты ведомства отобрали 810 проб и проверили их по девяти загрязняющим веществам. Нормативы оказались превышены в 1,7% проб. В частности, зафиксировано превышение от 1,05 до 2,36 ПДКмр по максимально разовым концентрациям диоксида азота и 1,4 ПДКмр по среднесуточной концентрации оксида меди.

По другим загрязнителям превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

С актуальными данными мониторинга можно ознакомиться на сайте краевого отделения Роспотребнадзора.