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Краевое отделение Роспотребнадзора продолжает контроль за качеством атмосферного воздуха в Норильске

Краевое отделение Роспотребнадзора продолжает контроль за качеством атмосферного воздуха в Норильске

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Краевое отделение Роспотребнадзора продолжает контроль за качеством атмосферного воздуха в Норильске

Регулярный мониторинг проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Краевое отделение Роспотребнадзора продолжает контроль за качеством атмосферного воздуха в Норильске

В июне специалисты ведомства отобрали 810 проб и проверили их по девяти загрязняющим веществам. Нормативы оказались превышены в 1,7% проб. В частности, зафиксировано превышение от 1,05 до 2,36 ПДКмр по максимально разовым концентрациям диоксида азота и 1,4 ПДКмр по среднесуточной концентрации оксида меди.

По другим загрязнителям превышения предельно допустимых концентраций не выявлено.

С актуальными данными мониторинга можно ознакомиться на сайте краевого отделения Роспотребнадзора.

Фото Владимир Макушкин
26 июля в 12:10 370
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