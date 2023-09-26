Краевое правительство утвердило государственную программу «Развитие информационного общества» на трёхлетний период

Так, выделенные средства будут направлены на развитие инфраструктуры связи в районах края, внедрение региональных информационных систем, реализацию проектов цифровой трансформации в различных отраслях экономики, развитие комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, единого контакт-центра по номеру 122, обеспечение информационной безопасности и многое другое.

В населённых пунктах Арктической зоны улучшат качество спутниковой связи. В этом году в Хатанге был реализован пилотный проект по расширению спутникового канала. По итогам тестирования принято решение о масштабировании проекта. На эти цели предусмотрено 42 млн рублей на следующий год.

Также будет продолжено развитие инфраструктуры связи в отдалённых и малочисленных деревнях и сёлах, которые ещё не обеспечены мобильным интернетом. На эти цели будет выделено 110 млн рублей в следующем году.

Кроме того, в 2024 году будет создан отдельный сегмент центра обработки данных в Красноярске, где будут также размещены различные краевые государственные информационные системы. Всё оборудование и программное обеспечение ЦОД будет отечественного производства.

В следующем году вновь будет объявлен конкурс для IT-компаний края на реализацию проектов в области информационных технологий и связи. На IT-проекты, которые будут реализовывать победители конкурса, предусмотрено 20 млн рублей.