МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевое правительство утвердило государственную программу «Развитие информационного общества» на трёхлетний период

Краевое правительство утвердило государственную программу «Развитие информационного общества» на трёхлетний период

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Краевое правительство утвердило государственную программу «Развитие информационного общества» на трёхлетний период

В следующем году на развитие цифровых технологий в регионе будет направлено почти два миллиарда рублей, а общий объём финансирования, запланированный на реализацию госпрограммы, составит более четырёх миллиардов.

Краевое правительство утвердило государственную программу «Развитие информационного общества» на трёхлетний период

Так, выделенные средства будут направлены на развитие инфраструктуры связи в районах края, внедрение региональных информационных систем, реализацию проектов цифровой трансформации в различных отраслях экономики, развитие комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, единого контакт-центра по номеру 122, обеспечение информационной безопасности и многое другое.

В населённых пунктах Арктической зоны улучшат качество спутниковой связи. В этом году в Хатанге был реализован пилотный проект по расширению спутникового канала. По итогам тестирования принято решение о масштабировании проекта. На эти цели предусмотрено 42 млн рублей на следующий год.

Также будет продолжено развитие инфраструктуры связи в отдалённых и малочисленных деревнях и сёлах, которые ещё не обеспечены мобильным интернетом. На эти цели будет выделено 110 млн рублей в следующем году.

Кроме того, в 2024 году будет создан отдельный сегмент центра обработки данных в Красноярске, где будут также размещены различные краевые государственные информационные системы. Всё оборудование и программное обеспечение ЦОД будет отечественного производства.

В следующем году вновь будет объявлен конкурс для IT-компаний края на реализацию проектов в области информационных технологий и связи. На IT-проекты, которые будут реализовывать победители конкурса, предусмотрено 20 млн рублей.

Фото из открытых источников
26 сентября в 18:41 260
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