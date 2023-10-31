Краевой авиаперевозчик «КрасАвиа» запустил регулярные рейсы из Красноярска в Хатангу

Еженедельный рейс в заполярный посёлок был открыт в сентябре. Тогда полёты выполнялись на судне ATR-42, рассчитанном на 44 кресла. Теперь на линии будет работать самолет Як-42, рассчитанный на 120 кресел. Такое решение было принято в связи с большим пассажиропотоком. Як-42 оптимально подходит для северного маршрута: альтернативные виды транспорта для связи с материком отсутствуют, поэтому по воздуху осуществляется перевозка не только пассажиров, но и различных грузов, в том числе жизненно необходимых.

Помимо повышенной загрузки, на целый час сократится и время в полёте – с четырёх до трёх часов, что в условиях быстро меняющейся северной погоды немаловажно. Существенно для северян и то, что билеты можно забронировать задолго до вылета и заранее спланировать свои поездки.

«Значительную часть рейсов мы выполняем на север Красноярского края и хорошо знаем специфику этих перевозок, поэтому всегда относимся к ним с повышенным вниманием, – отметил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров. – Как краевая авиакомпания мы обязаны гарантировать жителям региона возможность перемещаться из любого, даже самого отдалённого посёлка и оперативно реагировать на потребность людей в перевозке».

Добавим, из заполярной Хатанги «КрасАвиа» также осуществляет вертолётные рейсы в небольшие населённые пункты Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбная. Вертолёты перевозят как пассажиров, так и социальные грузы – продовольствие, лекарства, почту.

Уточнить расписание, подробные условия перелёта и приобрести билеты без сборов можно на сайте krasavia.ru, а также с помощью других онлайн-сервисов или в любой удобной билетной авиакассе.