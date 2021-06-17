Краевые и норильские общественники обсудили актуальные вопросы развития гражданских инициатив

Основными темами обсуждения стали стратегия развития города на среднесрочную и долгосрочную перспективу, а также планы по улучшению городской среды и привлечение к их реализации широкой общественности. Наталья Грушевская отметила, что именно общественники должны стать основными инициаторами в организации общегородских субботников и акций по благоустройству города:

- Отличительная черта всех норильчан - любовь к своему городу, и вы, коллеги, можете активно использовать это качество в своей работе с горожанами, которые хотят заботиться о своём городе, делать его лучше и красивее. Вовлечение в улучшение городской среды различных сообществ, школьников и представителей НКО - важный инструмент в вашем взаимодействии с органами власти, - подчеркнула она.

Не менее важными аспектами деятельности общественников Наталья Грушевская назвала содействие в решении различных проблем территории, исполнении поручений президента РФ, проведении общественной экспертизы решений исполнительной власти и повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества, власти и бизнеса.

Эвелина Павельева по итогам состоявшихся встреч выразила готовность оказывать норильским общественникам содействие в решении юридических моментов, что является важной составляющей функционирования любого коллегиального органа. Возникающие вопросы будут направляться краевым коллегам для получения экспертного заключения.

В завершении участники диалога договорились о регулярном обмене информацией в части общественных инициатив, в том числе с использованием информационных сетевых ресурсов.