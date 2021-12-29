МАУ ИЦ «Норильские новости»

Краевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсе

Краевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсе

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Краевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсе

В числе участников и детское игровое пространство «Смайл» в Дудинке

Краевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсеКраевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсеКраевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсе

Красноярские проекты благоустройства могут войти в реестр лучших практик, который сформируют по итогам общероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежегодно. Экспертному совету Красноярский край представил 14 практик в разных номинациях.

В номинации «Благоустройство территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг» представлены сквер «Советский» в Боготоле, набережная реки Кан в Зеленогорске, набережная реки Качи в Красноярске, правобережная набережная реки Енисей за ТЦ «Красноярье», сквер и бульвар Маяковского в Красноярске, набережная реки Енисей и сквер «Книжный» в Лесосибирске, аллея Кретова в Минусинске.

В номинации «Благоустройство территории как место отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой» - парк «Сосновый бор» в Канске, сквер «Юдинский» в Красноярске, городской парк по улице Вокзальной в Ужуре.

В номинации «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, инклюзивных спортивно-игровых площадок, спортивно-общественных кластеров» - детское игровое пространство «Смайл» в Дудинке, сквер в микрорайоне «Хлебозавод» в Енисейске.

В номинации «Благоустройство памятных мест, мест захоронений и иных мемориальных зон, включая военные» - памятник «Скорбящая мать» и аллея Шахтёрской славы в Назарове.

«Начиная с 2017 года от Красноярского края отправляем на этот конкурс информацию о благоустроенных территориях по программе «Формирование комфортной городской среды». И каждый год несколько наших проектов становятся победителями и входят в реестр лучших практик. Реестр создан для того, чтобы любой муниципалитет в любом уголке нашей страны мог посмотреть, выбрать что-то подходящее для себя и реализовать», - рассказала замминистра строительства края Елена Цитович.

Итоги конкурса объявят в первом квартале 2022 года.

29 декабря в 14:30 340
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