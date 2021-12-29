Краевые проекты благоустройства общественных пространств примут участие во всероссийском конкурсе

Красноярские проекты благоустройства могут войти в реестр лучших практик, который сформируют по итогам общероссийского конкурса в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ ежегодно. Экспертному совету Красноярский край представил 14 практик в разных номинациях.

В номинации «Благоустройство территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг» представлены сквер «Советский» в Боготоле, набережная реки Кан в Зеленогорске, набережная реки Качи в Красноярске, правобережная набережная реки Енисей за ТЦ «Красноярье», сквер и бульвар Маяковского в Красноярске, набережная реки Енисей и сквер «Книжный» в Лесосибирске, аллея Кретова в Минусинске.

В номинации «Благоустройство территории как место отдыха, занятий физкультурой и спортом и общения с природой» - парк «Сосновый бор» в Канске, сквер «Юдинский» в Красноярске, городской парк по улице Вокзальной в Ужуре.

В номинации «Благоустройство детских игровых и спортивных площадок, инклюзивных спортивно-игровых площадок, спортивно-общественных кластеров» - детское игровое пространство «Смайл» в Дудинке, сквер в микрорайоне «Хлебозавод» в Енисейске.

В номинации «Благоустройство памятных мест, мест захоронений и иных мемориальных зон, включая военные» - памятник «Скорбящая мать» и аллея Шахтёрской славы в Назарове.

«Начиная с 2017 года от Красноярского края отправляем на этот конкурс информацию о благоустроенных территориях по программе «Формирование комфортной городской среды». И каждый год несколько наших проектов становятся победителями и входят в реестр лучших практик. Реестр создан для того, чтобы любой муниципалитет в любом уголке нашей страны мог посмотреть, выбрать что-то подходящее для себя и реализовать», - рассказала замминистра строительства края Елена Цитович.

Итоги конкурса объявят в первом квартале 2022 года.