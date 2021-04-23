В Норильске, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, проживают представители около 80 национальностей, в том числе: русские, татары, осетины, башкиры, украинцы, казахи, немцы, белорусы, мордва, чуваши, киргизы, армяне, грузины, азербайджанцы, молдаване, таджики, литовцы, латыши, эстонцы. Сейчас в нашем городе традиции своих народов хранят 17 национально–культурных объединений, 12 из которых получили официальный статус.

Напомним, ещё в 2011 году при участии депутатов Норильского городского Совета родилась Концепция развития межнационального и межконфессионального согласия, которую в 2014 году дополнили планом мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. А с 2017 года в рамках муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования город Норильск в XXI веке» работает подпрограмма «Развитие межнационального согласия на территории муниципального образования город Норильск».

Все эти мероприятия сводятся к одной общей цели: созданию благоприятных условий для деятельности национально–культурных объединений в области межнационального согласия, гармонизации межнациональных отношений, установлению успешной межкультурной коммуникации.

Самым значимым, ярким и масштабным мероприятием в этой сфере можно по праву назвать фестиваль национальных культур «Край — наш общий дом». Впервые он прошёл в Норильске в 2005 году. Его инициаторами и организаторами стали сами национально–культурные объединения. С 2011 года фестиваль получил статус городского и обрёл теперь уже знакомое всем название.

С каждым годом это событие собирает всё больше участников, становится всё более красочным праздником — с интересными рассказами, песнями, танцами, национальной кухней и доброжелательной, дружеской атмосферой.

Организатором XVII Городского фестиваля национальных культур выступает управление по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска. В этом году в рамках фестиваля состоится концертная программа с участием творческих коллективов национально–культурных объединений города. Увидеть её смогут абсолютно все желающие, даже не выходя из дома, — телеканал Норильск ТВ представит вниманию телезрителей запись концерта 26 апреля, в 19.45, на 24–й кнопке в сети кабельных операторов.