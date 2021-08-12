«КрасАвиа» продолжает обновление парка воздушных судов

До конца года ещё два таких вертолёта прибудут в краевую столицу. Кроме того, ранее авиакомпания приобрела три самолёта Л-410 УВП и два самолёта ATR-72, а в этом году в эксплуатацию поступили пять самолётов ATR-42.

В ближайшие шесть лет Красноярский край намерен приобрести ещё 10 новых вертолётов. Наш регион - один из самых больших в России, и в нём есть много труднодоступных мест, куда можно добраться лишь авиацией. Потому было принято решение обновить технику, которой уже более 30 лет, чтобы она ещё долго служила северянам. Новые вертолёты будут летать в труднодоступные населённые пункты на севере края.