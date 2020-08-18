Красноярец поможет в восстановление школы в Волочанке

Не так давно известный художник Александр Химушин организовал благотворительный аукцион, на котором выставил свои работы с изображением девочек с Севера.

«Я рад сообщить, что арт-аукцион, который я провожу в поддержку детей коренных народов Сибири, завершился. Я счастлив, что моя фотокартина теперь отправится из Соединенных Штатов, где она сейчас находится, туда, где она и должна быть, — в Сибирь! Как только будут завершены все формальности, буду рад поделиться со всеми вами информацией о захватывающих планах относительно нового места, где будет выставлена эта фотокартина — уверяю вас, у победителя есть очень интересные идеи! Может быть, если меценат согласится, вы узнаете его имя», — написал на своей странице в Facebook фотохудожник.

Точную сумму вырученных средств пока не удалось уточнить, но известно, что стартовая цена составила 5000 долларов. Также известно, что для помощи в приобретении учебников удалось собрать 200 тысяч рублей. И это всего за пару дней. Люди жертвовали средства со всего мира.