Красноярский краеведческий музей покажет всем северное сияние

Компания МТС в рамках проекта «Культурный код» запустила виртуальное путешествие на плато Путорана. Данная задумка стартовала в сентябре прошлого года. В Красноярском краеведческом музее появился VR-шлем, с помощью которого можно было полюбоваться редким явлением — северным сиянием на просторах плато Путорана.

Теперь каждый может насладиться северным сиянием на YouTube-канале музея. Разноцветные переливы, которые возможно увидеть только за полярным кругом, теперь доступны в режиме онлайн. Ролики можно смотреть как через VR-оборудование в формате виртуальной реальности, так и в формате 360°.

«Арктическая зона занимает больше 40 процентов Красноярского края, и в последнее время её значение становится всё более важным для нашего региона. При этом не многие жители знакомы с природой Крайнего Севера. 2020 год был для нас всех непростым временем. Наш музей, как и многие культурные учреждения, столкнулся с противопандемическими ограничениями. И мы рады, что МТС, благодаря опыту большой цифровой компании, нашла новые возможности и форматы, чтобы подключиться к нашей образовательной деятельности», — рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.