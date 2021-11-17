Красноярский край находится на пике четвёртой волны коронавируса

Об этом на заседании регионального правительства, посвящённом текущей эпидемиологической ситуации рассказал министр здравоохранения края Борис Немик.

По оценке главы ведомства, край сейчас пребывает на пике четвёртой волны коронавируса: в последние две недели не наблюдается ни существенного прироста, ни спада заболеваемости. На лечении в инфекционных госпиталях находятся 5329 пациентов (занятость коечного фонда - 85%), амбулаторно от ковида лечатся 19 245 человек.

Борис Немик рассказал, что особенностью четвёртой волны является значительная доля непривитых среди пациентов с тяжёлыми формами заболеваний. Он также отметил, что темпы вакцинации в последние две недели значительно увеличились, что связано, в том числе, с введением коронавирусных ограничений.

Напомним, за минувшие сутки в Красноярском крае выявили 717 новых случаев заболевания (на 4 меньше, чем накануне). В Норильске – 23 случая. Во всём регионе за сутки скончались 33 пациента, вылечились и закрыли больничный 715 человек.