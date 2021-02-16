Красноярский край оказался на 46-м месте в рейтинге по качеству жизни

Ежегодно РИА Новости составляет рейтинг регионов по уровню жизни. Среди сибирских регионов 22-е место занимает Новосибирская область. Далее идут Красноярский край — 46-е место, Томская область — 51-е, Кемеровская область — 54-е, Иркутская область — 55-е, Омская область — 60-е место, Хакасия на 64-м месте и Тува занимает последнюю позицию в рейтинге — 85-е место.

Несколько лет подряд в лидерах остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Напомним, что рейтинг составляется на основе 70 показателей, которые объединены в 11 групп:

– уровень доходов жителей;

– занятость и рынок труда;

– жилищные условия;

– безопасность проживания;

– демографическая ситуация;

– экологические и климатические условия;

– здоровье и уровень образования;

– обеспеченность социальной инфраструктурой;

– уровень экономического развития;

– уровень развития малого бизнеса;

– освоенность территории;

– развитие транспортной инфраструктуры.