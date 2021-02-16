Красноярский край оказался на 46-м месте в рейтинге по качеству жизни
Красноярский край оказался на 46-м месте в рейтинге по качеству жизни
Рейтинг ежегодно составляет РИА Новости. За 2020 год наш регион опустился на восемь позиций.
Ежегодно РИА Новости составляет рейтинг регионов по уровню жизни. Среди сибирских регионов 22-е место занимает Новосибирская область. Далее идут Красноярский край — 46-е место, Томская область — 51-е, Кемеровская область — 54-е, Иркутская область — 55-е, Омская область — 60-е место, Хакасия на 64-м месте и Тува занимает последнюю позицию в рейтинге — 85-е место.
Несколько лет подряд в лидерах остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Напомним, что рейтинг составляется на основе 70 показателей, которые объединены в 11 групп:
– уровень доходов жителей;
– занятость и рынок труда;
– жилищные условия;
– безопасность проживания;
– демографическая ситуация;
– экологические и климатические условия;
– здоровье и уровень образования;
– обеспеченность социальной инфраструктурой;
– уровень экономического развития;
– уровень развития малого бизнеса;
– освоенность территории;
– развитие транспортной инфраструктуры.