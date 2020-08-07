Красноярский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер
Красноярский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер
Согласно информации на официальном сайте Красноярского края Александр Усс подписал указ о разрешении работы некоторым заведениям. Регион переходит ко второму этапу снятия коронавирусных ограничений.
Уже с десятого августа вновь возобновят свою работу образовательные и спортивные учреждения, бани, сауны, крупные магазины.
Список организаций согласно указу губернатора Красноярского края:
- детские сады и школы;
- учреждения среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и дополнительного профессионального образования;
- розничные магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом (не более одного человека на 4 квадратных метра площади торгового зала);
- библиотеки (взять книги можно будет по предварительному заказу);
- музеи;
- бани, сауны и бассейны;
- фитнес-клубы (групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности).
Также будут разрешены официальные спортивные соревнования, но без присутствия зрителей