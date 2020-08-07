Красноярский край переходит ко второму этапу снятия ограничительных мер

Уже с десятого августа вновь возобновят свою работу образовательные и спортивные учреждения, бани, сауны, крупные магазины.

Список организаций согласно указу губернатора Красноярского края:

- детские сады и школы;

- учреждения среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и дополнительного профессионального образования;

- розничные магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом (не более одного человека на 4 квадратных метра площади торгового зала);

- библиотеки (взять книги можно будет по предварительному заказу);

- музеи;

- бани, сауны и бассейны;

- фитнес-клубы (групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности).

Также будут разрешены официальные спортивные соревнования, но без присутствия зрителей