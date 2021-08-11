Красноярский край подтвердил кредитный рейтинг на высоком уровне
Красноярский край подтвердил кредитный рейтинг на высоком уровне
Повышенную способность региона к исполнению своих долговых обязательств подтвердило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Кредитный рейтинг края находится на уровне АА- (RU), прогноз - «Стабильный».
В отчёте агентства говорится, что кредитный рейтинг обусловлен сбалансированной бюджетной политикой, невысокой долговой нагрузкой при плавном графике гашения долга и минимальных рисках рефинансирования в среднесрочной перспективе.
«Дополнительную поддержку кредитному рейтингу края оказывают высокие показатели развития его экономики и, как следствие, сильный экономический профиль», - заключают аналитики.
Владимир Бахарь, заместитель председателя правительства края - министр финансов края, уверен, что высокий уровень в рейтинге свидетельствует об эффективно расставленных бюджетных приоритетах и проведении ответственной долговой политики в регионе.
Ранее, по оценке других кредитных рейтинговых агентств, Красноярский край также повысил свои прогнозы в рейтинге.