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Красноярский край попал в топ-3 регионов России по антикризисным мерам

Красноярский край попал в топ-3 регионов России по антикризисным мерам

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Красноярский край попал в топ-3 регионов России по антикризисным мерам

Вместе с нашим регионом в тройку лидеров вошли Москва и Санкт-Петербург.

Красноярский край попал в топ-3 регионов России по антикризисным мерам

Рейтинг регионов составлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в рейтинг вошли регионы, власти которых приняли меры по поддержке экономики и социальной сферы.

По мнению специалистов, главными направлениями принятых мер в крае стала поддержка занятости населения, промышленности и бизнеса Красноярского края. Эксперты АПЭК отметили, что власти региона продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября этого года. Кроме того, благодаря принятым мерам был утверждён порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе стоимости, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств.

Фото Владимир Макушкин
1 апреля в 12:02 490
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