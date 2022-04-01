Красноярский край попал в топ-3 регионов России по антикризисным мерам

Рейтинг регионов составлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, в рейтинг вошли регионы, власти которых приняли меры по поддержке экономики и социальной сферы.

По мнению специалистов, главными направлениями принятых мер в крае стала поддержка занятости населения, промышленности и бизнеса Красноярского края. Эксперты АПЭК отметили, что власти региона продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября этого года. Кроме того, благодаря принятым мерам был утверждён порядок изменения существенных условий контрактов, в том числе стоимости, по соглашению сторон при возникновении не зависящих от них обстоятельств.