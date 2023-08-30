Красноярский край приобрёл 146 новых автобусов

Заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин вручил ключи от новых автобусов руководителям краевых автотранспортных предприятий Красноярского края.

«Сегодня мы передаем первую и самую большую партию из этого объёма – 121 автобус. Обновление парка позволяет повысить комфорт и безопасность пассажиров, доступность проезда для маломобильных групп населения. Вся техника изготовлена по последним требованиям и стандартам», – отметил Дмитрий Зотин.

Два утеплённых автобуса из этого объёма уже отправлены в Таймырский посёлок Хатанга.

Новый транспорт будет работать на внутрипоселенческих направлениях и межмуниципальных маршрутах. До конца года, в четвёртом квартале, по муниципалитетам распределят оставшуюся партию из 25 автобусов.

Развитие пассажирских перевозок в муниципалитетах, в том числе на сельских маршрутах, – один из приоритетов, обозначенных врио главы региона Михаилом Котюковым. Об этом просили жители края в ходе личных встреч и в социальных сетях. С учётом этого руководитель края поручил ускорить темп обновления пассажирского транспорта в территориях. При его активном участии на эти цели Федерация выделила Красноярскому краю почти миллиард рублей. На эти деньги планируется приобрести ещё 93 автобуса, которые с начала 2024 года выйдут на пригородные и междугородные маршруты, в основном в сельской местности. По мнению Михаила Котюкова, важно, чтобы люди в районах края могли передвигаться с комфортом.