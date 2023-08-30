Красноярский край приобрёл 146 новых автобусов
Красноярский край приобрёл 146 новых автобусов
На эти цели из краевого бюджета выделили 1,3 млрд рублей.
Заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин вручил ключи от новых автобусов руководителям краевых автотранспортных предприятий Красноярского края.
«Сегодня мы передаем первую и самую большую партию из этого объёма – 121 автобус. Обновление парка позволяет повысить комфорт и безопасность пассажиров, доступность проезда для маломобильных групп населения. Вся техника изготовлена по последним требованиям и стандартам», – отметил Дмитрий Зотин.
Два утеплённых автобуса из этого объёма уже отправлены в Таймырский посёлок Хатанга.
Новый транспорт будет работать на внутрипоселенческих направлениях и межмуниципальных маршрутах. До конца года, в четвёртом квартале, по муниципалитетам распределят оставшуюся партию из 25 автобусов.
Развитие пассажирских перевозок в муниципалитетах, в том числе на сельских маршрутах, – один из приоритетов, обозначенных врио главы региона Михаилом Котюковым. Об этом просили жители края в ходе личных встреч и в социальных сетях. С учётом этого руководитель края поручил ускорить темп обновления пассажирского транспорта в территориях. При его активном участии на эти цели Федерация выделила Красноярскому краю почти миллиард рублей. На эти деньги планируется приобрести ещё 93 автобуса, которые с начала 2024 года выйдут на пригородные и междугородные маршруты, в основном в сельской местности. По мнению Михаила Котюкова, важно, чтобы люди в районах края могли передвигаться с комфортом.