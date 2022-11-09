Красноярский край присоединился к Всероссийскому месячнику «белой трости»

Специалисты мобильных офисов службы занятости посетят учреждения социального обслуживания инвалидов и местные организации Всероссийского общества слепых. Местным жителям дадут индивидуальные консультации с учетом их жизненных ситуаций, организуют собеседования с работодателями. В мобильном офисе откроется доступ к инклюзивной платформе агентства труда и занятости населения края «Пространство возможностей». Будет работать выездная студия карьеры: посетителям помогут записаться на курсы обучения цифровым навыкам, адаптированные для инвалидов по зрению, а также предложат вакансии на удаленную работу.

10 ноября агентство труда и занятости населения Красноярского края проводит онлайн семинар-практикум для работодателей. На нём представят лучшие практики трудоустройства инвалидов по зрению, обсудят вопросы квотирования и аренды рабочих мест для граждан с инвалидностью.

Всего в этом году краевая служба занятости помогла найти работу 2,7 тысячи граждан с инвалидностью (94% от числа обратившихся за содействием в трудоустройстве).