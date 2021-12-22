Красноярский край прошёл пик четвёртой волны коронавирусной инфекции

Об этом на предпоследнем в году заседании правительства края заявил министр здравоохранения региона Борис Немик. Он отметил, что за прошедшую неделю количество пациентов в стационарах уменьшилось на 10%, количество пациентов на амбулаторном лечении снизилось на 20%. Это позволило частично освободить коечный фонд под оказание плановой медицинской помощи.

Также на заседании было отмечено, что в соответствии с принятым краевым бюджетом финансирование краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличено на 4,5 млрд рублей (в том числе за счёт средств федерального бюджета на 1,7 млрд рублей). Дополнительные средства направлены на оплату труда медиков (для достижения целевых показателей по заработной плате в здравоохранении) и выплаты стимулирующего характера за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции.