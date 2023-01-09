Красноярский край стал одним из лидеров по работе в сфере образования

Оценка проходила по 53 пунктам. Среди них - средняя заработная плата педагогов, использование лабораторного и компьютерного оборудования в учебном процессе, поступление в техникумы, колледжи и вузы в регионе, объективность оценочных процедур, охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, количество медалей, полученных на национальном чемпионате «Молодые профессионалы», соблюдение сроков отчётности в системе «Электронный бюджет», а также выполнения плана реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

В письме на имя губернатора Александра Усса министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил высокий вклад в эту работу главы региона и управленческой команды министерства образования края:

«Выражаю благодарность Вам, Александр Викторович, и Вашим коллегам, управленческой команде министерства образования края и лично министру образования края Светлане Маковской, а также педагогическим коллективам образовательных организаций, внёсшим значимый вклад в достижение высоких результатов».

По итогам 2022 года в Красноярском крае, в том числе и в рамках нацпроектов, было построено десять школ и четыре детских сада. По федеральной программе завершён капитальный ремонт шести школ. Реализация нацпроекта «Образование» выполнена на 100% - на базе сельских школ в 42 территориях открылись 147 образовательных центров «Точка роста», в колледжах и техникумах края были созданы 12 современных мастерских по стандартам «Вордскиллс», в проекте ранней профориентации школьников «Билет в будущее» приняли участие более 10 тысяч школьников. Также в Красноярском крае прошёл финал Всероссийского конкурса на лучшего педагога дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В трёх школах для детей с особенностями развития появились мастерские с современным оборудованием.