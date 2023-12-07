Красноярский край вновь вошёл в топ-10 регионов в акции по уборке берегов

В этом году под эгидой «Воды России» прошла 831 экоакция, участниками стали 22,2 тысячи человек. Волонтёры очистили свыше 1,5 тыс. километров берегов и вывезли более 6,3 тыс. куб. метров мусора. В порядок привели 232 водоёма.

Рейтинг активности рассчитывался исходя из общей протяжённости очищенных берегов и соотношения числа волонтёров к общему числу жителей субъекта, поэтому любой субъект страны даже с невысокой численностью мог побороться за высокие результаты.

Субботники на прибрежных территориях проходят в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».