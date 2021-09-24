Красноярский край вошёл в пятёрку лидеров по реализации нацпроектов

На сегодняшний день в нашем регионе реализуются 13 национальных проектов. Из федерального бюджета на их реализацию привлечено более 15 млрд рублей.

«Национальные проекты остаются безусловным приоритетом работы правительства края. Такие результаты - это заслуга всех органов власти и следствие личного участия губернатора в данном процессе, - отметила Анна Гарнец, начальник управления проектной деятельности. - Впереди ещё много задач, очень радует, что, несмотря на все трудности «ковидного» периода, край и по этому направлению держит планку одного из лидирующих регионов».

В рамках нацпроекта «Культура» в четырёх городах региона созданы виртуальные концертные залы. По нацпроекту «Здравоохранение» завершён процесс создания сети инвазивных сердечно-сосудистых центров - такой центр появился и в Норильске. По нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроено 97 дворовых территорий и 36 общественных пространств. К концу 2021 года общая площадь лесовосстановления составит не менее 92 тыс. га в рамках нацпроекта «Экология».

Ознакомиться с реализацией всех 13 национальных проектов в регионе можно в разделе «Национальные проекты» краевого портала.