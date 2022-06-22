Красноярский край занял десятое место в рейтинге регионов по социальному благополучию по итогам первого квартала 2022 го

Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества — это некоммерческая организация, специализирующаяся на актуальных исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа. Рейтинг основан на соотношении показателя средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. В Красноярском крае средняя зарплата на 1 марта составляла 59 812 рублей, а стоимость фиксированного набора товаров и услуг за март - 20 201 рубль, индекс благополучия равен 2,96.

Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости фиксированного набора) по сравнению с началом года снизился с 2,68 до 2,47 на 0,21 пункта, а по сравнению с первым кварталом прошлого года – на 0,1 пункта (с 2,57 до 2,47). Однако эти показатели существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами.