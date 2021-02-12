Красноярский НИИ геологии и минерального сырья может стать базой аналитического центра Енисейской Сибири

Специализированная научно-исследовательская организация по изучению минерально-сырьевой базы Красноярского края – КНИИГиМС – более полувека назад была создана в системе Академии наук СССР. В списке достижений учёных института - открытие уникального Олимпиадинского золоторудного месторождения; оценка Чуктуконского редкометалльного месторождения и постановка части его запасов на государственный баланс; построение геологических карт; разработка рекомендаций по поиску коренных источников алмазов, в том числе некимберлинового типа и многое другое.

Однако сейчас организация оказалась в непростом положении. За несколько лет финансирование её работы сократилось в разы, уменьшилось число сотрудников и их и без того небольшая зарплата. По мнению Юрия Захаринского, институт необходимо и возможно спасти. Он может стать соисполнителем геологоразведочных работ «Росгеологии», а также выполнять геофизические, геохимические и лабораторные исследования, считает депутат.

Напомним, политик Юрий Захаринский является также главой департамента комплексного изучения Арктики СФУ, кандидатом экономических наук и руководителем проектного направления Института Севера и Арктики. По его мнению, на базе КНИИГиМС с участием учёных и специалистов Сибирского федерального университета следует создать аналитический центр Енисейской Сибири. С этим предложением он обратился к министерству экологии и рационального природопользования, дирекции корпорации «Енисейской Сибири» и правительству Красноярского края.

Еще один вопрос, поднятый учёным и политиком, касался обеспечения сейсмобезопасности на территории региона.

- 12 января часть жителей края почувствовали землетрясение, - напомнил Юрий Захаринский. - Было много публикаций в СМИ, вопрос обсуждался на экспертном совете при комитете по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания. Напомню, что к 2005 году в крае была сформирована сеть из 12 сейсмостанций. Но к 2020 году их осталось шесть, а фактически работает три.

Депутат поддерживал решение экспертного совета о выделении средств не только на систему оповещения, но и на модернизацию действующий краевой сети сейсмического и геодинамического мониторинга.