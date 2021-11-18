Красноярским студентам-медикам рассказали о возможностях, которые им готов предоставить Норильск

Встреча была инициирована совместно с правительством Красноярского края и министерством здравоохранения Красноярского края. На ней министр здравоохранения региона Борис Немик отметил, что такое общение позволяет уже на этапе обучения поближе познакомить студентов с возможными местами будущей работы по специальности в Норильске.

«Норильск - крупнейший город края после Красноярска. Сегодня в КрасГМУ учатся порядка 135 норильчан, и наша задача - максимально поделиться с вами всей нужной информацией на случай, если вы планируете возвратиться в родной город, а также познакомить вас с руководителями учреждений здравоохранения. Это особенно важно для студентов-ординаторов, обучающихся в рамках целевой подготовки по образовательному сертификату. Кстати, при переходе на сертификат - с платного на бесплатное обучение, минздрав региона и глава Норильска как раз и будут рассматривать вас как целевых студентов или ординаторов, которые после окончания специалитета или ординатуры направятся в Норильск, где для них создадут все необходимые условия», - обратился к присутствующим Борис Немик.

Дмитрий Карасев продемонстрировал студентам презентационный фильм о социально-экономическом развитии Норильска, в котором представлены основные мероприятия реновации города по шести направлениям, а также дополнительные проекты. В том числе - по развитию общественных пространств и реализации «Серной программы» «Норникеля». Он также отметил, что сегодняшний Норильск - это территория с большими перспективами и возможностями.

«Нам предстоит решить глобальные задачи, и работа над ними уже началась. Норильск заинтересован в квалифицированных специалистах, именно поэтому нами разработана муниципальная программа, которая позволяет выплачивать приглашённым работникам подъёмные в размере двух миллионов рублей, обеспечивать их жильём, для семей с детьми - организовать место в детском саду. В общем, сделать всё для комфортного проживания.

С 1 января 2022 года студентам, желающим проходить практику в Норильске, будет оплачиваться дорога до места назначения и обратно, а также выплачиваться стипендия. Совместно с минздравом региона и учреждениями здравоохранения города прорабатывается и вопрос о других мерах поддержки как действующих врачей и среднего медперсонала, так и приезжих», - рассказал студентам глава Норильска.

Также он отметил, что медицинским работникам, впервые трудоустроившимся в медицинские учреждения Норильска после окончания обучения в КрасГМУ, предоставляется выплата в размере 1,8 млн руб. Суммируя выплаты, врач единоразово может получить 3,8 млн руб. на то, чтобы обустроиться в Норильске в начале своего трудового пути.

В ходе встречи студенты познакомились с руководителем территориального отдела минздрава в Норильске и руководителями учреждений здравоохранения города. Как отметил Дмитрий Карасев, молодые люди с энтузиазмом задавали вопросы, заинтересовались предложением норильчан и информационными буклетами с подробной информацией о муниципальной программе.