Красноярское отделение РГО продолжает реализацию проекта«Научно-туристический кластер «Хатанга — долина мамонта»

Председатель красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко в Хатанге провёл ряд встреч, на которых обсуждались перспективы создания там арктического научного полигона, с такой инициативой вышел Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева.

Руководитель Красноярского отделения РГО считает, что следует принять во внимание уникальную доступность Хатанги для авиационного транспорта (300 лётных дней в году) и использовать её как логистический центр для экспедиционной, научной и туристической деятельности в Арктике. По сути, это ключевой российский путь на Северный полюс, в том числе и для всей Юго-Восточной Азии.