Кража почти на 400 тысяч рублей
Кража почти на 400 тысяч рублей
Два молодых человека украли электроинструмент с одной из тёплых парковок города.
Инцидент произошёл в июле текущего года. В дежурную часть поступило сообщение о краже дорогостоящего инструмента. Далее в ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что подозреваемыми оказались двое молодых парней в возрасте 22 лет, которые разбили стекло и проникли на тёплую парковку, где они украли болгарку, электросварку, электродрель и другую технику.
В ходе обыска техника изъята, а виновники задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Данная статья подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.
Материалы дела переданы в суд для принятия окончательного решения.
В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.