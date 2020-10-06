МАУ ИЦ «Норильские новости»

Кража почти на 400 тысяч рублей

Кража почти на 400 тысяч рублей

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Кража почти на 400 тысяч рублей

Два молодых человека украли электроинструмент с одной из тёплых парковок города.

Кража почти на 400 тысяч рублей

Инцидент произошёл в июле текущего года. В дежурную часть поступило сообщение о краже дорогостоящего инструмента. Далее в ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что подозреваемыми оказались двое молодых парней в возрасте 22 лет, которые разбили стекло и проникли на тёплую парковку, где они украли болгарку, электросварку, электродрель и другую технику.

В ходе обыска техника изъята, а виновники задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Данная статья подразумевает лишение свободы сроком до шести лет.

Материалы дела переданы в суд для принятия окончательного решения.

В отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

6 октября в 17:10 490
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