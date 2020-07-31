Крепкая команда. «Норникель» усиливает управленческий аппарат

В дополнение к существующей системе отраслевых комитетов принято решение о формировании нового комитета по рискам, который возглавит президент «Норникеля».

Для снижения рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения промышленной безопасности в сфере экологии, создания системы экологического мониторинга выделяется из операционного блока департамент экологии и формируется новая инспекция по мониторингу технико–производственных и экологических рисков.

Андрей Бугров, занявший позицию старшего вице–президента по устойчивому развитию, сконцентрируется на взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами.

Направление кадровой, социальной политики и коммуникаций будет усилено: Лариса Зелькова возвращается в компанию старшим вице–президентом — руководителем блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью.

Алексей Захаров, вице–президент по финансовым рынкам, назначен вице–президентом по инновациям.

Ещё три новых вице–президента укрепят управленческую команду по отдельным важным направлениям в рамках практики внутренних повышений.

Для усиления работы с человеческим капиталом директор департамента кадровой политики Дарья Крячкова станет вице–президентом.

За повышение эффективности работы с клиентами и продажи будет отвечать новый самостоятельный блок сбыта и коммерции. Его в должности вице–президента возглавит Антон Берлин, который являлся директором департамента маркетинга.

Для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления позицию вице–президента по федеральным и региональным программам займёт Андрей Грачёв, возглавляющий департамент федеральных и региональных программ.

Дмитрий Кушнарёв, директор экономического департамента, будет в должности вице–президента по экономике развивать единые экономические стандарты и интегрированное планирование.

Старший вице–президент — руководитель блока коммерции, развития бизнеса, отношений с инвесторами и связей с общественностью Алексей Башкиров покидает компанию и займётся инвестиционными проектами группы «Интеррос».