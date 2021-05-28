Кромка льда на Енисее находится в 220 км от Дудинки

По информации управления по делам ГО и ЧС администрации района, по состоянию на 08.00 сегодняшнего дня уровень воды в реке Енисей в районе города Дудинки поднялся на 21 см и составляет 10 м 12 см.

В посёлке Потапово вода поднялась на 14 см и сейчас на отметке 8 м.

В городе Игарке уровень воды на реке Енисей – 18 м 28 см, за сутки прибыло 10 см. Здесь продолжается ледоход интенсивностью в один балл.

Кромка льда на Енисее – между Игаркой и Потапово. Это 220 км от Дудинки.