Крупнейший экологический проект страны близок к старту

Сегодня на объекте идёт обустройство серверной и диспетчерской, откуда будет осуществляться управление всем проектом. С рудника «Мокулаевский» доставлена первая партия известняка — основного сырья, необходимого для нейтрализации серной кислоты, которая будет производиться при утилизации диоксида серы.

Процесс комплексного опробования технологической цепочки начнётся с отделения приёма, складирования и дробления известняка. Запасы месторождения способны в полной мере удовлетворить потребности проекта. Когда предприятие выйдет на проектную мощность, объём добычи известняка составит 6,5 млн тонн в год. На руднике уже добыли несколько десятков тысяч тонн известняка, в текущем году запланировано получить ещё более 300 тысяч тонн.

Согласно технологии, известняк, который поступает из думпкаров в бункеры, а также по системе конвейерных галерей, направляется в отделение грохочения и дробления. После дробления известняк поступает в отделение, где в шаровых мельницах измельчается и в специальных смешивающих устройствах с добавлением воды доводится до состояния так называемого известнякового молока.

На уже смонтированном оборудовании проводятся индивидуальные испытания. Как рассказал Анатолий Рахвалов, ведущий инженер отдела пусконаладочных работ подрядной организации «Велесстрой», испытания проходят успешно: «До комплексного опробования первого этапа в отделении приготовления известнякового молока осталось совсем немного. Необходимо подать сюда воду, провести электричество и отрегулировать контроль всех процессов».

Процесс нейтрализации будет проходить в соседнем отделении нейтрализации серной кислоты, куда готовое известняковое молоко будут направлять по системе трубопроводов и закачивать в реакторы. В них молоко смешивается с серной кислотой и через непродолжительное время превращается в гипсовую пульпу, которая по системе трубопроводов направляется в гипсохранилище, расположенное примерно в шести км от основной площадки завода.

За процесс утилизации диоксида серы и превращение его в серную кислоту отвечает отдельный производственный передел — участок производства серной кислоты. Это самый сложный и ключевой объект «Серной программы», состоящий из трёх взаимосвязанных технологических отделений.

«Отходящие газы с высоким содержанием диоксида серы из плавильного цеха Надеждинского завода по системе газоходов большого диаметра будут поступать в здание участка производства серной кислоты, где газ должен пройти через тонкую очистку от примесей в мокрых электрофильтрах, технологически сложный процесс окисления диоксида серы в контактном аппарате, абсорбцию и получение конечного продукта — серной кислоты. Далее готовая серная кислота по системе трубопроводов направляется в следующее здание участка — на склад серной кислоты. И только после этого кислота и известняковое молоко встречаются на участке нейтрализации серной кислоты для получения безопасного продукта, максимально приближённого по характеристикам к природному гипсу», — рассказал о технологической цепочке проекта старший менеджер ООО «НН Девелопмент» Алексей Кунаев.

Для работы в цехе производства и нейтрализации серной кислоты НМЗ специально обучили уже около 200 человек. Сейчас эксплуатирующий персонал осваивает оборудование на месте, даже если оно находится ещё в стадии монтажа. Как уточнил начальник цеха производства и нейтрализации серной кислоты НМЗ Олег Беслекоев, подбирать сотрудников на «Серную программу» начали ещё осенью 2020 года: «Мы приняли более 300 человек, это значительная часть от общего количества требуемого персонала. Около 100 человек приехали в Норильск впервые (причём приехали со всех концов страны — от Калининграда до Хабаровска), остальные — норильчане».

«Серная программа» — это высокотехнологичное и автоматизированное производство, где процесс работы большого количества гигантских агрегатов будет контролироваться минимумом специалистов в цехах и удалённо с главного диспетчерского пульта.

Запуск технологии утилизации диоксида серы на НМЗ планируется осуществить поэтапно, с проведением комплексного опробования и выходом на полную мощность в течение следующего года.