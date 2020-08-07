Крупный пожар в Дудинке
Крупный пожар в Дудинке
В соцсетях появилось видео крупного пожара в Дудинке. На кадрах в промзоне ярким пламенем полыхают здания.
Вчера около двух часов дня было зафиксировано возгорание на складах в районе улицы Горького, 67. Загорелся амбар, который давно выведен из эксплуатации, там были только мусор и опилки. Рабочего персонала в зданиях не было.
«На место незамедлительно выехали наряды полиции. Полицейские обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники к месту возгорания, оказали помощь специальным службам в тушении пожара», - сообщается на сайте управления МВД России по Красноярскому краю.
По предварительной версии, пожар распространился с кровли деревянного здания, в котором располагались станция техобслуживания и склад. Общая площадь возгорания составила почти 2 000 квадратных метров.
На ликвидацию пожара были брошены все силы пожарных частей Дудинки. На месте события работали 32 спасателя и семь единиц спецтехники. Более трёх часов пожарные боролись со стихией.
Что стало причиной пожара, пострадали ли в нём люди, на данный момент выясняется.