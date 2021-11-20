Кружок классного чтения

Книжная столица

На КРЯКК (так сокращённо называют этот книжный форум) съезжаются издатели со всей страны и не только. К ярмарке проявляют интерес и зарубежные издательства: из Франции, Израиля, Германии, Швеции, Польши и других стран.

В этом году в церемонии открытия принимали участие соучредитель Фонда Михаила Прохорова, организатор КРЯКК Ирина Прохорова; председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин и председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко.

Юрий Лапшин поприветствовал участников и гостей ярмарки от имени губернатора края, а также поблагодарил организаторов мероприятия, благодаря которому Красноярск снова стал книжной столицей России.

– Социум переживает сегодня тектонические сдвиги в экономике, в политике, в общественной этике. Идёт поиск ответов на новые вопросы. В этом смысле культура остаётся для человека якорем в бушующем океане. На фоне разного рода ограничений мы наблюдаем феноменальный всплеск интереса к искусству, а особенный интерес — к качественной литературе, — отметил Юрий Лапшин.

Тема КРЯКК в этом году: «Мужское и Женское. Трансформация социальных ролей в современном обществе». Форумчане обсудили, как в социальной повестке рассматривается тема гендерного, культурного и другого неравенства. В дискуссиях приняли участие политолог и публицист Екатерина Шульман, филолог и антрополог Светлана Адоньева и историк Галина Ульянова. Во время ярмарки было проведено около сотни творческих встреч, мастер– классов и круглых столов.

С презентациями своих новых книг в Красноярск приезжали писатели Марина Степнова (роман «Сад»), Оксана Васякина («Рана»), Валерий Панюшкин («Девочка, которая выжила»), Яна Вагнер («Кто не спрятался») и другие авторы.

Вся правда о Норильске

Таймыр и наш северный город в частности на ярмарке традиционно представляло норильское книжное издательство «Апекс».

– Презентовать свои книги на таком форуме — это очень важно потому, что о тебе будет знать максимальное количество профес-сионалов. Здесь рождаются новые проекты, развивается сотрудничество между заинтересованными участниками мероприятия, — поделилась основатель «Апекса» Лариса Стрючкова.

Это издательство участвует в ярмарке ежегодно с момента её открытия в 2006 году Фондом Михаила Прохорова в партнёрстве с правительством Красноярского края, администрацией города Красноярска. Это долгосрочный проект, который позиционирует Красноярск как центр книжной культуры и призван объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество из центральных регионов России и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. За время своего существования Красноярская ярмарка книжной культуры стала мероприятием федерального значения и, учитывая состав участников, давно приобрела международный статус. КРЯКК предлагает новаторский подход к культуре чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ трансформации книги в конкуренции с новыми видами искусства и информационными носителями. В интеллектуальной программе ярмарки — выступления писателей, поэтов, издателей. Аудитория большая. На ярмарке обычно несколько сцен, где проходят эти презентации.

Реализация печатной продукции — безусловно, важная составляющая мероприятия, но не главная цель ярмарки.

– На самом деле продажа книг второстепенна, — подтверждает Лариса Стрючкова. — Своим участием мы выполняем несколько миссий. Для нас первостепенна история обмена опытом, информацией, архивными данными с аналогичными издательствами. Это обычно выливается в продуктивное сотрудничество. Плюс ко всему «Апекс» на этом форуме представляет Норильск с другой, объективной стороны. Чего греха таить, за последние 20 лет было слишком много неправды, мифов о нашем городе. Мы же его видим как уникальную территорию с уникальными людьми, которые здесь жили и продолжают жить. То есть через книги, через альманах «Неизвестный Норильск» освещаем историю Норильска.

Есть чем гордиться

Ежегодно на ярмарке устраивается презентация новых изданий. В этом году «Апекс» представил эколого–просветительскую серию «Путеводители по заповедникам Таймыра». В неё вошли три выпуска, посвящённые трём из пяти особо охраняемых природных территорий (ООПТ), входящих в ведомство федерального учреждения, — речь идёт о заповедниках «Путоранский», «Таймырский» и «Большой Арктический». В путеводителях рассказывается о флоре и фауне, истории и других интересных особенностях этих заповедных территорий.

Эти яркие и красочные издания в бумажном варианте станут приятным подарком тем, кто участвует в мероприятиях Объединённой дирекции — в конкурсах, викторинах, волонтёрских проектах. В электронном виде их можно найти на сайте ФГБУ «Заповедники Таймыра» по ссылке: http://zapovedsever.ru/magazine.

Путеводители стали призёрами открытого межрегионального конкурса «Книга года «Сибирь — Евразия — 2021» в номинации «Лучшая краеведческая книга». Он прошёл в рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь» в Новосибирске. Каждый год в конкурсе принимают участие более 30 издательств и 150 книг. Благодаря новым участникам конкурс становится всё интереснее и зрелищнее. Книги оценивает экспертная комиссия, в которую входят видные деятели культуры и искусства.

– Приятно получать признание от коллег по цеху, потому что нет строже судей, чем коллеги, — признаётся Лариса Стрючкова. — Когда заявлялись на книжную ярмарку, мы даже не знали, что путеводители станут призёрами конкурса. Они были заказом «Заповедников Таймыра». «Апекс» разработал дизайн, структуру, контент. Конечно, очень плотно сотрудничали с профильными специалистами. Очень тщательной была научная редактура. Презентацию на КРЯКК мы назвали Terra Incognita. Полуостров Таймыр, плато Путорана — малоизученные регионы. У людей было много вопросов, на которые мы с удовольствием отвечали. Результат ярмарки показал, что сейчас для нашего общества очень важен так называемый нон–фикшн. Этот термин обозначает все произведения нехудожественной, прикладной литературы. И людей интересует даже не столько прикладная, сколько техническая литература. Видимо, общество истосковалось по ней, ведь все последние годы был уклон в гуманитарные сферы — экономику, юриспруденцию. Нонфикшн — это новый запрос общества для издателей, так сказать, социальный заказ. Время метафизики и эзотерики прошло. Люди стали возвращаться в реальную жизнь, а реальная жизнь — это технологии и наука.

В норильском книжном издательстве поделились также планами на следующий год.

– Безусловно, продолжает издаваться альманах «Неизвестный Норильск». Уже ушёл в печать ноябрьский номер. Самое ближайшее издание, над которым мы уже несколько лет работаем, это книга «Топонимика Затундры и Норильской долины». Думаем, что в следующем году книга увидит свет, и мы сможем её представить на КРЯКК–2022.

В тему

Организаторы ярмарки узнали у гостей мероприятия, какие книги у них самые любимые.

Аня Быканова, комикс–блогер:

– Мне очень понравился комикс «Имущество» Руту Модан о Регине Сигал, пожилой женщине, которая всё детство провела в Польше, но потом была вынуждена уехать. И вот спустя много лет она возвращается туда с внучкой, чтобы вернуть своё имущество и решить кое–какие личные проблемы.

Дима Иванов, куратор KRAS COMICS СULT:

– Моя любимая книга — «Сказки Гамаюн» Александра Уткина. Это очень крутой подход к устаревшему материалу, к старым и всем известным сказкам. Благодаря ему читатель попадает чуть ли не во вселенную Marvel, где даже обычный купец уже не архетип, а полноценный герой.

Мария Булатова, режиссёр независимого театра «Вспышка»:

– Я очень люблю читать, любимую книгу выделить сложно, назову последнюю, которую прочла: «Серотонин» Уэльбека. Автор очень депрессивный, но слог приятный и читается легко. Сейчас продолжу впадать в эти настроения разочарованных сорокалетних с его же романом «Платформа».

Любовь Винк, куратор проекта «Любовные письма»:

– На самом деле я динозавр и люблю книгу воспоминаний Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Я перечитываю её каждый год весной и считаю, что весна не наступит, если я не прочту эту книгу. Это во–первых. А во–вторых, если не произойдёт «Большой фестиваль мультфильмов». Вот такие у меня две «приметы» весны.

Варвара Иванова, менеджер по связям с общественностью Фонда Михаила Прохорова:

– Обожаю книгу «Ёжик, который покидает дом». Она начинается так: осень настала, листья на деревьях пожелтели, и мама сказала ежику, что он достаточно большой и может покинуть их дом. Я её читаю три раза в день. И рекомендую всем, у кого есть дети в возрасте трёх–пяти лет.

Зарина Канукова, драматург:

– Мой любимый автор — Курт Воннегут. Он для меня бесконечный. Все его романы, рассказы... Это философия плюс юмор. И самые первые подсказки, как себя вести и для чего жить, я прочла у него. Например, смысл жизни в том, чтобы любить тех, кто нуждается в твоей любви.

Аня Медведева, автор проекта «Портрет человека»:

– «Дом, в котором» Мариам Петросян. Я прочитала её миллион раз! Рекомендована всем романтикам, всем, кто любит подростков и странных людей. Это мистические истории с загадкой. Книгу можно читать вечно и каждый раз открывать для себя новый пласт.