Кто говорит? — Вор

С начала этого года норильчане по вине мошенников лишились сбережений на общую сумму 126 млн руб. Один из последних случаев — 5 млн руб. с одной семьи. Под чутким руководством телефонных мошенников члены семьи по очереди взяли кредиты и перевели средства на счета преступников. При этом независимо от ситуации, долговые обязательства перед банками пострадавшие обязаны выполнить.

– Норильские полицейские встретились с представителями крупнейших банков, которые работают в нашем городе. Обсудили вопросы обслуживания клиентов, которые приходят в банк для получения кредита. Договорились, что при составлении заявки на кредит сотрудники банка будут задавать вопросы о целях кредитования. Это работа на опережение. Если человек не может объяснить причину обращения за кредитом или есть сомнения в целесообразности выдачи денежных средств — сотрудник незамедлительно должен позвонить в дежурную часть, и мы отправим группу немедленного реагирования. К тому же за каждым отделением банка закрепляется сотрудник, который будет периодически заходить туда и общаться с людьми. Все представители банков поддержали эти предложения, они понимают, что есть риски по возвращению таких кредитов, — рассказал о результатах встречи врио начальника отдела Норильского ОМВД Виталий Цауня. Денежные средства от граждан мошенники получают, используя различные схемы. Один из новых способов — это когда норильчан просят помочь якобы в проведении оперативно–разыскных мероприятий в отношении банды мошенников, которые работают в банках. Мошенники звонят с такой просьбой и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Говорят, что от вашего имени или по доверенности кто–то хочет получить кредит на внушительную сумму, или утверждают, что поступила заявка на получение кредита. Спрашивают, оформляли ли вы доверенность или подавали эти заявки. Затем обещают, что с вами свяжутся сотрудники следственного комитета, прокуратуры или представители других правоохранительных органов. Используются подменные номера. Гражданам предлагают проверить эти номера. И действительно, они указаны на сайтах силовых ведомств. Представлялись даже сотрудниками норильской полиции.

Виталий Цауня рассказал уникальный случай. Гражданка обратилась в полицию по поводу таких вот телефонных «домогательств». Когда она писала заявление в кабинете следователя, злоумышленники снова позвонили и поинтересовались её психологическим состоянием, мол, не требуется ли ей помощь психолога. И снова убеждали, что она находится под защитой государства, осталось только сделать ещё один шажок — перечислить 700 тысяч рублей — и преступников обезвредят. Женщина засомневалась и даже хотела пойти отправить деньги. Человек не верит, что его могут обмануть.

В Норильском ОМВД создано специальное подразделение, которое занимается такими преступлениями. В его составе четыре сотрудника уголовного розыска, им часто приходится выезжать в другие регионы для расследования этих дел.

К примеру, в прошлом году приглашенный в Норильск московский специалист попался на удочку телефонных мошенников, он получил кредит в онлайн–банке и перевёл эти средства злоумышленникам. Сотрудники полиции выезжали в Краснодарский край, где удалось установить личность мошенника. Но это единичные случаи.

Вообще вернуть деньги удаётся крайне редко. В 99% случаев преступники находятся за пределами Красноярского края, а чаще всего в сопредельных государствах. В основном, на Украине — там это дело буквально «поставлено на поток». На территории России, если и находят мошенников, чаще всего денег у них уже нет, как и имущества, которое можно было бы взыскать в счёт нанесённого ущерба, либо оно зарегистрировано на других лиц.

Сотрудники полиции вновь обращаются к норильчанам с просьбой быть бдительными и не доверять указаниям неизвестных лиц, в особенности когда речь идёт о денежных переводах:

– Проблема в том, что люди часто не представляют, какие именно суммы они отдают незнакомцам. Они берут кредиты, но по факту денег в руках не держат, а потому не понимают, какой это на самом деле объём средств. Осознание приходит, когда начинаются многолетние выплаты по кредитам. Поэтому в ситуации, требующей больших денежных затрат, никогда не следует спешить. Знайте: мошенники умело манипулируют эмоциональным состоянием. И помните, что если взамен обещанных товаров или услуг с вас требуют суммы в качестве налога, комиссии или других затрат, то вероятнее всего вас пытаются обвести вокруг пальца. Чаще интересуйтесь делами пожилых родственников, будьте в курсе круга общения близких людей, которые в силу возраста или характера могут быть подвержены стороннему внушению.