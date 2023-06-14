Кто и как будет учиться в норильском лицее имени Владимира Долгих?

Принципы набора учащихся и организацию внебюджетной деятельности в создаваемом в Норильске лицее им. Владимира Долгих обсудили на проектном семинаре «Актуальные вопросы управления образовательной организацией». Организаторами экспертно-общественного обсуждения выступили Школа антропологии будущего Института общественных наук РАНХиГС, управление общего и дошкольного образования администрации Норильска и Агентство развития Норильска (АРН). В креативном пространстве АРН собрались более 50 человек — представители образовательных организаций города, специалисты администрации и АРН, эксперты в сфере образования из разных городов страны.

«В Норильске появится современный образовательный кластер, ядром которого станет лицей им. Долгих. Этот новый образовательный центр будет одновременно являться ещё и акселератором лучших образовательных практик, и социокультурным центром, — обратился к участникам семинара заместитель директора Школы антропологии будущего ИОН РАНХиГС Павел Рабинович. — Образовательная программа лицея будет состоять из трёх ступеней: начальная, средняя и старшая с акцентами на развитие соответствующих возрасту типов мышления. Лейтмотивы всего образовательного процесса: проектная и исследовательская деятельность; воспитание как присвоение лицеистами культурных норм. Ключевые ценности лицея: принцип подлинности (все участники образовательной деятельности реализуют свои замыслы, потенциал, несут за это ответственность и наделяются соответствующими компетенциями), реальные проекты с целями, бюджетами и результатами вместо учебных инициатив, субъектность всех участников образовательной деятельности на всех этапах, культура ошибок (важен не только опыт достижений, но и опыт ошибок и рефлексии), принцип витальности (приращение в компетенциях от любого вида образовательной деятельности для каждого участника процесса) и принцип инклюзивности».

Строительство лицея на ул. 50 лет Октября скоро начнётся. Работы профинансирует компания «Норникель». Открыть современный образовательный комплекс планируется в сентябре 2026 года. Концепция лицея, разработанная проектной командой «Школа высоких широт» в составе представителей норильских школ, Заполярного государственного университета (ЗГУ) и Агентства развития Норильска при активной поддержке специалистов Школы антропологии будущего РАНХиГС и фонда «Образование — обществу», утверждена администрацией Норильска и одобрена «Норникелем». Теперь проектная команда, основываясь на опыте лучших школ страны, формирует образовательную модель будущего лицея, продумывает внутреннее оснащение каждого помещения и решает многие другие вопросы. Так, недавно была выбрана форма собственности и определены учредители — лицей будет автономной некоммерческой организацией, учреждённой городом Норильском, АРН и ЗГУ.

«Лицей предполагает большую образовательную программу, которая будет выходить далеко за рамки ФГОС. И участниками проектного семинара пришли к принципиальному пониманию, что деятельность лицея будет финансироваться не только из бюджетных, но и из внебюджетных источников. Теперь задача понять, кто и как будет поддерживать деятельность лицея. Есть много примеров в стране, когда родители платят за дополнительные образовательные услуги, предоставляемые образовательной организацией. Есть примеры привлечения грантов и финансовой помощи крупных компаний, — прокомментировал Антон Лопухин, руководитель проектного офиса развития образования АРН, проректор ЗГУ. — Второй очень важный вопрос — это селективность лицея. Бывают школы, где существует очень строгий отбор учащихся и конкурс может доходить до 100 человек на место, есть примеры школ, где отбор проходит по имущественному принципу, — там обучение стоит очень дорого. Мы хотим выбрать для будущего лицея оптимальную модель, справедливую и понятную всем».

На примере АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и МАОУ «Гимназия №1 — Универс» (Красноярск) собравшиеся узнали, как непростые вопросы селективности и привлечения дополнительного финансирования решаются в других передовых образовательных организациях. После этого участники семинара работали в тематических группах. Итогом мозгового штурма стало несколько вариантов организации отбора детей в будущий лицей — от принципа территориальности и вступительных экзаменов до конкурса аттестатов и портфолио — и несколько схем привлечения дополнительного финансирования — от добровольных пожертвований родителей и платных дополнительных занятий для детей и взрослых до сдачи в аренду конференц-залов лицея для проведения общегородских мероприятий и привлечения финансовой помощи от бизнес-структур и фондов.

Все предложения участников семинара будут учтены проектной командой при выборе механизмов набора учащихся и организации внебюджетной деятельности будущего лицея.