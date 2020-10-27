Кто же станет «Легендами города»?

Изначально предполагалось, что «Легенды города» - это мозаичные панно на фасадах домов, которые посвящены красотам Таймыра и выдающимся людям Норильска. Для подготовки эскизов АРН привлекло уже известного норильчанам Павла Юдина, художника-монументалиста, преподавателя Строгановской Академии, автора восстановленных мозаичных панно на Комсомольской улице.

Павел же видел этот проект так: фасады домов на Ленинском проспекте (со стороны улицы Орджоникидзе) могли быть украшены портретами людей, представляющими знаковые профессии Норильска. На ул. Кирова, 38 и Ленинском пр., 24 – пейзажи с удивительной природой Таймыра, животный мир полуострова. Торец дома на ул.Бегичева, 2 – планировалось посвятить славному труду северных газовиков. На фасадах домов на ул. Нансена, 24, 36, 48, раскинулась бы галерея из портретов покорителей Севера - Никифора Бегичева, Фритьофа Нансена и Николая Урванцева.

Но в ходе обсуждения проект приобрел совсем другие краски, и решено изобразить только значимых для Таймыра людей, которыми норильчане гордятся - Михаил Ким, Николай Лой, Ладо Сурмава, Юрий Ледин, Евфросиния Керсновская, Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко, Михаил Битадзе, Лариса Назарова, Владимир Ларин и другие.

АРН в ближайшее время запустит голосование со списком имён, кто будет увековечен на фасадах нашего города.

- Вместе с художником мы доработаем уже существующие эскизы – портреты Нансена, Бегичева и Урванцева. Параллельно вместе с жителями и профессиональным сообществом – историками, краеведами, художниками, архитекторами – будем решать, чьи портреты и на каких норильских улицах могут появиться, - рассказывает Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды. – Такие панно помогут туристам лучше узнать Норильск, сделать пешие городские маршруты более интересными и для гостей, и для самих горожан.