Лабораторию управления промышленной автоматизации Быстринского ГОКа оснастили современным 3D–принтером

С его помощью на предприятии изготавливают пластмассовые детали для установленного на промышленной площадке оборудования, что позволяет сократить временные затраты на ремонт и замену расходников.

«Raise3D Pro2 Plus — лучший крупноформатный 3D–принтер в своём классе. Он позволяет печатать детали сложнейшей конфигурации максимальным размером 30 на 30 см и высотой до 60 см. Это корпуса приборов, ручки переключателей, селекторов и другие пластмассовые элементы, которые выходят из строя в процессе эксплуатации», — рассказал инженер–электроник управления промышленной автоматизации ГРК «Быстринское» Николай Щапов.

По его словам, раньше запасные части приходилось заказывать у производителей, что удлиняло сроки ремонтных работ. Теперь их изготавливают самостоятельно, непосредственно на производственной площадке. Выполненные на 3D–принтере детали не уступают по качеству аналогам, представленным на рынке. Сегодня они уже используются на обогатительной фабрике, площадке вспомогательных цехов и в других подразделениях ГОКа. Хотя, как отмечают сотрудники лаборатории, на полную мощность принтер ещё не используется: всё оборудование на предприятии новое, и поломки случаются редко.

3D–принтер удобен ещё и тем, что позволяет изготавливать детали удалённо. Задание с макетом будущего изделия можно отправить с рабочего места инженера, то есть непосредственного присутствия в помещении лаборатории не требуется. Кроме того, он прост в эксплуатации, недостатка в филаменте (материале, используемом для заправки картриджа) нет.

Начальник управления промышленной автоматизации Максим Жалнин подчеркнул, что лаборатория оснащена и другим уникальным оборудованием для диагностики и ремонта сложнейшей электроники. Это значительно снижает потребность в отправке неисправных приборов в специализированные центры, которые в большинстве своём находятся в европейской части страны.