Лайфхаки по выживанию

По нехоженым тропам

Готовьтесь к походу заранее, как минимум за день. Не надейтесь, что, проснувшись, сразу же быстренько соберёте рюкзак. Честно признаюсь, сам постоянно наступаю на одни и те же грабли, полагаясь на опыт, но обязательно забываю взять какую–нибудь мелочь, которая впоследствии оказывается очень нужной.

Не важно, собираетесь ли вы на денёк прогуляться по истоптанным дорожкам или на месяц по нехоженым тропам, обувь — это то снаряжение, к выбору которого стоит отнестись особенно тщательно. Если предстоит поход в горы, нужны треккинговые ботинки. Лучше, конечно, купить дорогую фирменную обувь, но при отсутствии средств можно заменить её дешёвым аналогом. Главное, чтобы ботинки были с твёрдым носком — это защитит пальцы от удара о камни — и высоким голенищем, что предотвратит вывих лодыжки. Хорошо, если подошва прошита.

Хочется сходить в тундру по грибы–ягоды? В этом случае самая лучшая, доступная и проверенная не одним поколением обувь — резиновые сапоги. В том, какие именно выбрать, поможет разобраться наш эксперт — геолог и турист Михаил Волков.

– В ботинках, даже дорогих, по сырой тундре, а тем более в дождь, долго не походишь. Гортексная мембрана здесь не поможет, вода со штанов всё равно в ботинки будет затекать, — поясняет Михаил. — Сейчас на рынке много всяких вариантов резиновых сапог. Тут надо смотреть, кому что удобнее. Обычные — хороший вариант для непродолжительной прогулки. Рыбацкие, защищающие всю ногу, можно разделить на два основных типа. Первый — сапоги из очень толстой резины. Их легко узнать — у них голенище не скручивается. Из плюсов такой обуви — она практически неубиваемая. Из минусов — эти сапоги тяжёлые. Другой вариант — модель с резиновым сапогом, но мембранной штаниной. Они лёгкие, и их можно скрутить так, что место в рюкзаке занимать не будут. Хороши как дополнение к треккинговым ботинкам. Из минусов — их нужно к поясу пристёгивать и смотреть, чтобы не отвязались, иначе наберёшь полный сапог воды, ну и рвутся легко, особенно верхняя часть — очень тонкая.

Носки против портянок

Впрочем, какой вариант резиновых сапог ни выбери, немаловажно, что на вас будет надето — носки или портянки. Я лично предпочитаю носки, по крайней мере, для однодневных походов — ну не умею я грамотно мотать портянки. А вот Михаил как более опытный и матёрый товарищ предпочтение отдаёт древнему способу защиты ног.

– Преимущество портянок в том, что они заполняют в сапоге всё пространство, и обувь сидит, как влитая. Если надеть обычные и шерстяные носки, как некоторые делают, — косится на меня Михаил, — то со временем сапог всё равно начнёт гулять, как только шерсть «притопчется». Сапог даже слететь может в самый неподходящий момент, да и ногу начнёт натирать. Кроме того, портянку очень легко просушить на привале: повесил на ветку, она на ветру минут через 15 уже сухой будет, а шерстяной носок сохнет очень долго, даже если его над костром расположить. Ещё один момент: в резиновых сапогах и носки, и портянки довольно быстро протираются на пятке. Носок после этого только выкидывать, а портянку можно просто по–другому перекрутить и всё. Конечно, портянку нужно уметь правильно крутить, но это с опытом приходит, пару раз натрёшь мозоли и быстро научишься.

Есть еще несколько проверенных вариантов: неопреновый носок и дайверская обувь или неопрен, но в сочетании с шерстяным носком и обычными кроссовками. Правда, ноги будут всё время мокрыми, но не замёрзнут. В обоих случаях залитая в ботинки вода нагреется и будет держать тепло. Минус использования дайверского комплекта — тонкая подошва и отсутствие защиты на пальцах. Минус кроссовок и «треккингов» в сочетании с шерстяными носками — понадобится много времени, чтобы их просушить. Ощущение мокрых ног лично меня жутко нервирует, но это уже сугубо личное.

Чтобы ноги хорошенько отдохнули, на привалах лучше пользоваться специальной обувью. Но не берите «вьетнамки», иначе придётся надеть тонкие носки, и комары сожрут ноги. Кроссовки тоже нежелательны — нога должна отдохнуть от плотной обуви. Мой выбор — шерстяной носок, чтобы комары не кусали, и шлёпанцы, в которых многие в баню ходят. Михаил со мной согласен, но он предпочитает закрытые «кроксы». В них, кстати, можно реки форсировать: надеваешь на босу ногу, штаны закатываешь — и вперёд. А вот босиком на камнях поскользнуться легко.

Цена и сила привычки

Если говорить об исподнем, из хлопчатобумажной ткани — самый плохой вариант: такое бельё быстро промокает и от дождя, и от пота, не сохнет на теле и не отводит влагу. «Поддёва» должна быть максимально влагоотводящей. Сегодня на рынке много недорогого и качественного термобелья. А вот с верхней одеждой возможны варианты. Я как «тундровик, воспитанный геологами», до сих пор предпочитаю энцефалитку в сочетании с тактической «горкой». Как говорится, дёшево и сердито. Основной минус «брезентухи» — она гарантированно промокнет и станет раза в три тяжелее. Кроме того, она «деревенеет» — к вечеру ощущаешь себя тевтонским рыцарем. Зато этот костюм легко можно просушить прямо над костром, не боясь, что в какой–то момент он полыхнёт, как одежда из современных материалов. У Михаила противоположное мнение.

– Я до недавнего времени тоже предпочитал классическое советское снаряжение, — выслушав мои доводы, улыбается он. — Пока один раз не попробовал хорошее — туристическое. Теперь пользуюсь исключительно им. Как правило, это какая–нибудь мембранная курточка, цена при этом особой роли не играет. Главное, чтобы и ветровка, и штаны были непромокаемыми и влагоотводящими. Мембранный комплект поможет оставаться сухим довольно долго даже в дождливую погоду. Главное, штаны надевать поверх сапог, а не заправлять внутрь. Ну и конечно, за снаряжением следить нужно, вот я своё обязательно в конце сезона стираю и обрабатываю специальной влагоотводящей пропиткой.

Как правильно согреться

Комплект «выживальщика» — нож, спички, кора на растопку или специальное сухое топливо, упакованные в полиэтиленовый пакет, — это то, что должно быть с собой даже в однодневной прогулке.

– Чтобы разжечь костёр, нужно найти сухостой и расположиться в низине или лесочке, там, где будет защита от ветра, — делится Михаил. — Под ёлкой огонь разжигать не советую, она может легко полыхнуть. Собирать стоит маленькие сухие веточки, а не большие брёвна, они будут медленно разгораться. А сушняк хоть сгорает быстро, зато и разгорается легко, и жар даёт. Чтобы согреться, нужно снять верхнюю одежду — так, стоя у костра, сохнем сами и на вытянутых руках сушим куртку и штаны. Только с современным туристическим снаряжением надо быть очень аккуратным — мембрана температуры не терпит. Как только более–менее обсохли, начинайте что–то делать: пилить дрова, готовить и т. д. Чем дольше сидишь у костра и не двигаешься, тем быстрее потом замёрзнешь, потому что кровообращение замедляется. Не зря говорят, движение — это жизнь. А ещё очень важен настрой — пусть замёрз, промок, устал, главное — не раскисать!

Говорит эксперт

– Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью смекалки. Особенно если с собой есть нож, скотч и моток прочной верёвки. Главное в тундре — не паниковать. Столкнувшись с трудностями, нужно сесть, спокойно подумать, и решение обязательно найдётся. Михаил Волков,

геолог, турист

– Как говорится, нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью скотча. В сложные и длительные походы всегда беру моток хорошей армированной липкой ленты. Она может помочь в решении многих проблем. Например, прохудились болотники — можно, конечно, носить с собой специальный ремкомплект, а это обезжириватель, наждачка, клей, запасная резина, в общем, уж больно много всего. Заклеить скотчем — проще и быстрее, да и для других «операций» он пригодится — что–то к рюкзаку примотать, тент от дождя на дереве закрепить. В общем, очень функциональная вещь. А вот и пример из последнего двухнедельного горного похода.

У одной участницы сложного и довольно–таки экстремального путешествия от дорогущих треккинговых ботинок отвалилась подошва... А нам ещё неделю по горам топать. В общем, впору вертолёт вызывать. А я взял башмак и сначала примотал к нему подошву советским лейкопластырем, который рулонами продаётся, затем поверх него ещё хорошенько скотчем армированным обмотал, и всё. А через день и от второго ботинка подошва отлетела, сделали то же самое, и девушка прекрасно остаток маршрута в таких «скотч-ботинках» прошла. Единственное, каждые два дня мы перематывали обувку.

Ещё одна мелочь, которая может пригодиться в походе — репшнуры, то есть небольшие мотки прочной верёвки разной длины. Незаменимы, если шнурок порвался, если нужно просушить одежду и обувь. Если кругом следы диких зверей, нелишним будет рюкзак или мешок с едой за верёвку привязать, через дерево перекинуть и поднять повыше. Особенно этот способ хранения вещей и припасов актуален ночью и когда от базового лагеря отходишь.

Такой верёвкой и груз можно к лодке покрепче примотать, и даже весло с помощью неё отремонтировать. Вот, например, пару лет назад у нас был месячный сплав из Норильска до Туруханска, и у одного из экипажей в середине похода весло сломалось. Мы взяли репшнур, через отверстия от клёпок весло к палке привязали и смогли спокойно дойти до финиша. Только важно с утра верёвку потуже затягивать, потому что за день гребли узлы ослабевают.

И нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить в тундре с помощью ножа и смекалки. Помню, в том же походе у другого экипажа киль у байдарки переломился — и после такой аварии далеко не уплывёшь. Так мы из дерева чопик вырезали и вколотили в трубу, таким образом починив киль. Главное в тундре — не паниковать. Столкнувшись с трудностями, нужно сесть, спокойно подумать, и решение обязательно найдётся.

Подумаем вместе

Андрей Кийко, фотограф и путешественник:



– Советую тем, кто боится пропасть, дома сидеть. Конечно, для выходов в тундру надо иметь хотя бы базовую подготовку. Думаю, что в наших окрестностях всё же сложно потеряться, но и такое иногда случается. Спички и воду с собой всегда надо брать, телефон заряженный (правда, не везде он ловит). Я хожу в тундру хорошо подготовленным: с детства знаю места (отец рыбак был), лодка и мотор у меня есть, знаю, куда и зачем иду. Может, поэтому чрезвычайных ситуаций со мной не случалось. Советую поодиночке на природу не ходить — мало ли что случится... Стараюсь всегда быть с друзьями. Бывало, что с медведем встречались, главное при этом — не бежать, реагировать спокойно. Надо всем оценивать свои возможности, прежде чем куда–то выйти.

Надежда Мамашева, норильчанка с 1950–х:



– Я много лет хожу в тундру, очень люблю грибы и ягоды. Однажды далеко за Вальком собрала хороший урожай, осталась отдыхать, а подруга побежала ещё пособирать. Мы с ней разминулись, я потерялась. Но самообладание не потеряла, что очень важно: стала прислушиваться, пошла на шум реки и лодочного мотора... Это меня спасло. А сегодня я всё чаще убеждаюсь в том, что нашу тундру саму надо спасать от нерадивых людей. Такого мусора никогда не было, да и воду, которую раньше спокойно из речки пили, уже не зачерпнёшь...

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Сергей Сизоненко, таймырский эксперт по выживанию в тундре:



– Всё зависит от времени года. Летом, если потерялся, продержаться можно от недели до полутора месяцев. Питаться можно ягодами, грибами или птичьими яйцами. Главное — не наткнуться на голодного хищника. Важно по дороге собирать хворост, ветки, чтобы сделать костёр. При походах в тундру важно, чтобы одежда была c защитой от комаров и мошки, на ногах обязательно — непромокаемая обувь. Не помешало бы иметь средства навигации... Надо стараться обходить заболоченные места – можно попасть в «линзу» и глубоко провалиться в воду. Если не иметь подручных средств и навыков, высушить одежду будет сложно. А вот разжигать костёр неплохо бы научиться заранее и всегда иметь при себе сухие спички или увеличительное стекло для разведения огня...

Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной правды»:



— Бывало у вас такое, что вы расположились на привале, сварили ухи или кашу и только тут выяснили, что и налить–положить не во что, и есть нечем? В 2016 году во время одной из экспедиций по следам Великой северной экспедиции у нас украли мешок с частью снаряжения. В нём как раз были инструменты и кухонная утварь. Благо котелок сохранился.

Вместо тарелок использовали консервные банки от тушёнки, а вот чем кушать? Сориентировались довольно быстро. Сделали из веток китайские палочки для еды. Две недели, пока коллеги не вырезали из дерева ещё и ложки, я палочками не только кашу ел, но и суп. Зато теперь в японском ресторане чувствую себя вполне комфортно.

Юлия Королёва, замдиректора Заполярного театра драмы:



– Меня заботит, что тундра часто горит, и это становится очень опасным. И, чтобы не пропасть, не надо её поджигать. Тундра требует большой аккуратности, и мы, если семьёй выбираемся, ни в коем случае не мусорим, тушим за собой костёр. Сейчас актуален вопрос не о том, как человеку не потеряться, а самой тундре не пропасть. И не стоит забывать о средствах защиты от насекомых.

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Владимир Мозговой, охотник, путешественник, хозяин «Тундры» в прошлом:



– Чтобы не пропасть в тундре, достаточно иметь с собой нож, спички и голову на плечах. В любой ситуации первым делом нужно взять себя в руки и не паниковать. Даже если пошёл за грибами, возьми с собой навигатор — он сейчас стоит недорого. Оказался на берегу реки — определи, в какую сторону она течёт, вспомни, откуда сам на неё вышел. Зимой никогда не отправляйся в тундру в одиночку, на одном снегоходе — это билет в один конец. В пургу нет видимости, но всегда тепло — можно залезть в сугроб и переждать, в мороз, наоборот, — хорошая видимость, можно определиться с направлением. В общем, советов для каждого времени года множество, но для всех случаев неизменен один — никогда не терять голову.