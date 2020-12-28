Ледокол «Арктика» пройдёт тестовые ледовые испытания в Дудинке

Атомный ледокол «Арктика» - первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года, совершил тестовый поход на Северный полюс и обосновался в порту приписки Мурманске. Можно смело утверждать, что атомоходы данного проекта строились именно для работы на Дудинской линии, в Енисейском заливе, равно как и в Обской губе, на линии терминала СПГ в порту Сабетта.

Атомоходы проекта 22220 имеют двухосадочную конструкцию, которая позволяет им работать как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути.

- Ожидается, что на ледовые испытания в Дудинку придёт поработать в тестовом режиме новый российский ледокол «Арктика», - сказал Александр Усс. - При реализации проекта нефтедобычи «Восток Ойл» на севере региона введут в эксплуатацию 50 судов различного типа, в том числе нефтеналивные танкеры и суда обеспечения.