Ледокол «Завенягин» вернулся в порт Дудинку
Ледокол «Завенягин» вернулся в порт Дудинку
Спасательная операция каравана, который попал в ледяной плен, прошла успешно. Продлилась она 11 суток.
Караван из семи судов, которые перевозили порожние контейнеры, вышел из порта Дудинка 26 октября утром. Суда принадлежат транспортной компании (ТК) «СРТ». На следующий день руководство ТК обратились в Заполярный транспортный филиал, с просьбой о помощи. Караван попал в ледяной плен, и была необходима помощь ледокольной проводки. Уже 29 октября ледокол «Авраамий Завенягин» нагнал караван и начал спасательную операцию.
- Ледокол был подготовлен в рекордные сроки, всего за полдня. Хотя планировали потратить 1,5 суток, - отметил Алексея Новаков, директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля».
По его мнению, попадание каравана в ледовое поле связано с совокупностью природных факторов. Буквально на 15-17 часов раньше из Дудинки вышли два других каравана, которые благополучно дошли до Красноярска.