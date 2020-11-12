Ледокол «Завенягин» вернулся в порт Дудинку

Караван из семи судов, которые перевозили порожние контейнеры, вышел из порта Дудинка 26 октября утром. Суда принадлежат транспортной компании (ТК) «СРТ». На следующий день руководство ТК обратились в Заполярный транспортный филиал, с просьбой о помощи. Караван попал в ледяной плен, и была необходима помощь ледокольной проводки. Уже 29 октября ледокол «Авраамий Завенягин» нагнал караван и начал спасательную операцию.

- Ледокол был подготовлен в рекордные сроки, всего за полдня. Хотя планировали потратить 1,5 суток, - отметил Алексея Новаков, директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля».

По его мнению, попадание каравана в ледовое поле связано с совокупностью природных факторов. Буквально на 15-17 часов раньше из Дудинки вышли два других каравана, которые благополучно дошли до Красноярска.