МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ледовый драйв

Ледовый драйв

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Ледовый драйв

Ко Дню горняка «Норникель» подарит жителям рудной столицы ультрасовременную круглогодичную ледовую арену.

Ледовый драйвЛедовый драйвЛедовый драйвЛедовый драйвЛедовый драйв

Ледовый корт площадью 1456 м2 получил название «Айсберг», его строительство началось 1 марта. Всего за один летний период в районе с нуля будет воздвигнут новый спортивный объект, рассчитанный принять до 150 человек на массовые катания. Решение о строительстве катка принято руководством Заполярного филиала и обойдётся компании в 300 млн руб. Первый заместитель директора по координации реализации проектов капитального строительства ЗФ «Норникеля» Геннадий Агибалов подчеркнул, что этот проект не входит в программу реновации Норильска, партнёром которого также выступает «Норникель».

– Это отдельно взятый проект, который реализуется по инициативе руководства компании. Его основная идея — создать необходимые и равные условия для жителей Талнаха, что позволит им проводить свой досуг более современно. И любители, и молодые спортсмены получат возможность тренироваться, не выезжая для этого в Норильск. Также команды, которые участвуют в нашей Ночной хоккейной лиге, становятся, по сути, обладателями домашней арены, на которой смогут принимать соперников. Это будет интересно.

«Айсберг» состоит из трёх конструктивных элементов: самого катка, административно-бытового здания и каркасно-тентового покрытия. Последнее используется впервые в нашем городе для строительства объектов гражданской инфраструктуры, однако каркасные помещения уже хорошо зарекомендовали себя на производственных объектах. Конструкции достойно выдерживают экстремальные температурные нагрузки и ветра. Геннадий Агибалов рассказал, что проект катка типовой, но разработан с учётом северных условий. Подрядная фирма «ХолодМаш» установила по всей стране уже около 25 подобных сооружений. Так что никаких сомнений в безопасности они не вызывают.

Специально для жителей Талнаха в проект катка внесли ряд изменений. Прежде всего, в здании административно-бытового комплекса разместили, помимо кабинетов тренеров, работников и обслуживающего персонала, две раздевалки — на 25 человек каждая. Их оснастили туалетными комнатами и душевыми кабинами, чем не может похвастать даже ледовая арена Центрального района. Для работы пункта проката инвентаря уже закуплено 400 пар коньков до 42 размера для женщин и до 47 размера для мужчин. Изюминкой для жителей и гостей Талнаха станут кафе и ультрасовременная архитектурная подсветка.

Одно из главных преимуществ нового спортивного объекта — его круглогодичная работа. Как заверил Геннадий Агибалов, для этого закуплены и будут установлены две самые современные системы кондиционирования воздуха и намораживания льда. Последняя модель ледозаливочной машины Zamboni 526 обеспечит качественное ледовое покрытие.

Открыть ледовую арену Талнаха планируется к сентябрю, и на данный момент нет никаких серьёзных опасений в том, что сроки сдачи будут сорваны. Прежде всего потому, что всю конструкцию в 43 контейнерах доставили на территорию. На данный момент завершены работы нулевого цикла: разработано 2440 кв. метров грунта, уложено 800 кв. метров скального грунта и 1854 кв. метра щебня. На заливку фундамента ушло более 500 кв. метров бетона. Всё готово к началу возведения металлоконструкций.

Текст Надежда Петрова
Фото Владимир Макушкин
5 июня в 16:15 730
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