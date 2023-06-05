Ледовый драйв

Ледовый корт площадью 1456 м2 получил название «Айсберг», его строительство началось 1 марта. Всего за один летний период в районе с нуля будет воздвигнут новый спортивный объект, рассчитанный принять до 150 человек на массовые катания. Решение о строительстве катка принято руководством Заполярного филиала и обойдётся компании в 300 млн руб. Первый заместитель директора по координации реализации проектов капитального строительства ЗФ «Норникеля» Геннадий Агибалов подчеркнул, что этот проект не входит в программу реновации Норильска, партнёром которого также выступает «Норникель».

– Это отдельно взятый проект, который реализуется по инициативе руководства компании. Его основная идея — создать необходимые и равные условия для жителей Талнаха, что позволит им проводить свой досуг более современно. И любители, и молодые спортсмены получат возможность тренироваться, не выезжая для этого в Норильск. Также команды, которые участвуют в нашей Ночной хоккейной лиге, становятся, по сути, обладателями домашней арены, на которой смогут принимать соперников. Это будет интересно.

«Айсберг» состоит из трёх конструктивных элементов: самого катка, административно-бытового здания и каркасно-тентового покрытия. Последнее используется впервые в нашем городе для строительства объектов гражданской инфраструктуры, однако каркасные помещения уже хорошо зарекомендовали себя на производственных объектах. Конструкции достойно выдерживают экстремальные температурные нагрузки и ветра. Геннадий Агибалов рассказал, что проект катка типовой, но разработан с учётом северных условий. Подрядная фирма «ХолодМаш» установила по всей стране уже около 25 подобных сооружений. Так что никаких сомнений в безопасности они не вызывают.

Специально для жителей Талнаха в проект катка внесли ряд изменений. Прежде всего, в здании административно-бытового комплекса разместили, помимо кабинетов тренеров, работников и обслуживающего персонала, две раздевалки — на 25 человек каждая. Их оснастили туалетными комнатами и душевыми кабинами, чем не может похвастать даже ледовая арена Центрального района. Для работы пункта проката инвентаря уже закуплено 400 пар коньков до 42 размера для женщин и до 47 размера для мужчин. Изюминкой для жителей и гостей Талнаха станут кафе и ультрасовременная архитектурная подсветка.

Одно из главных преимуществ нового спортивного объекта — его круглогодичная работа. Как заверил Геннадий Агибалов, для этого закуплены и будут установлены две самые современные системы кондиционирования воздуха и намораживания льда. Последняя модель ледозаливочной машины Zamboni 526 обеспечит качественное ледовое покрытие.

Открыть ледовую арену Талнаха планируется к сентябрю, и на данный момент нет никаких серьёзных опасений в том, что сроки сдачи будут сорваны. Прежде всего потому, что всю конструкцию в 43 контейнерах доставили на территорию. На данный момент завершены работы нулевого цикла: разработано 2440 кв. метров грунта, уложено 800 кв. метров скального грунта и 1854 кв. метра щебня. На заливку фундамента ушло более 500 кв. метров бетона. Всё готово к началу возведения металлоконструкций.