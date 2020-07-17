МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ледовый поход. Экс-капитан Мартынов - о былом, о Севере, о "Норникеле"

Ледовый поход. Экс-капитан Мартынов - о былом, о Севере, о "Норникеле"

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Ледовый поход. Экс-капитан Мартынов - о былом, о Севере, о "Норникеле"

В наши дни практически любое происшествие сразу становится достоянием общественности. Но 20 лет назад многие события оставались известны лишь их непосредственным участникам.

Ледокол «Авраамий Завенягин» на Северном морском путиВалерий Мартынов, был капитаном ледокола с1985 по 2006 годЭкипаж «Завенягина», принимавший участие в спасательной операцииМесто действия. Хатангский залив

Вы когда–нибудь слышали о танкерах «Жиганск» и «Эмба», чуть было не затёртых льдами на Таймыре? О десяти тысячах тонн топлива, чуть не покрывших весь Хатангский залив? Нет? Это потому, что в 1998 году экологическое бедствие на северном побережье России удалось предотвратить. Один из участников уникальной спасательной операции, экс–капитан ледокола «Авраамий Завенягин» Валерий Мартынов поделился с «Заполярной Правдой» воспоминаниями о тех далёких событиях.

Из капитанского досье

Валерий Павлович Мартынов родился в 1946 году в семье военных. На флоте, считай, с пяти лет. Юность провёл на борту буксира -теплохода «Клим Ворошилов», капитаном которого был его дядя. Буксир был арендован «Норильстроем». Пока другие дети ездили летом в пионерские лагеря, Мартынов обретался на борту корабля в качестве юнги. Наблюдая за тем, как дядя буксирует к енисейским причалам огромные баржи, Валерий ещё тогда решил, что свяжет свою судьбу с кораблями. Когда настало время идти в армию, ни у самого призывника, ни у начальника военкомата сомнений в том, куда его направить, не возникло. Три года Валерий провёл на Тихоокеанском флоте

Молодой моряк успел застать войну во Вьетнаме, служил на корабле первой линии — эсминце «Бурливый». Ходили в конвое, сопровождали американские авианосцы «Энтерпрайз», «Рейнджер» и «Корал Си», с которых оказывалась основная огневая поддержка американским наземным силам. В 1968 году принимал участие в спасении южнокорейских рыбаков и открытии порта Пусан.
В 1961 году Валерий Мартынов начал учиться на рулевого–моториста, в 25 лет уже был дипломированным капитаном. В 1985 году взошёл на мостик ледокола «Авраамий Завенягин» где и простоял до самой пенсии, до октября 2006 года. Сейчас тихо и мирно живёт под Новосибирском, в селе Плотниково.

Холодный октябрь

– Почему я решил вспомнить о событиях 1998–го? Я всю жизнь прожил на Севере, до сих пор любимый ледокол по ночам снится. Когда случилась история с разливом топлива в Норильске, внимательно следил за событиями. И больше всего меня возмутило, что все шишки посыпались на «Норникель». А ведь именно он более 20 лет назад предотвратил экологическую катастрофу, которая чуть было не произошла в Хатангском заливе, в море Лаптевых. Я знаю, о чем говорю, ведь я сам принимал участие в той спасательной операции, — рассказывает Валерий Мартынов. — В октябре 1998–го «Авраамий Завенягин» стоял в Дудинке. Джонсон Талович Хагажеев, генеральный директор компании, дал распоряжение срочно выйти из порта и направиться в Хатангский залив для спасения двух танкеров, которые застряли во льдах и постепенно «затираются» льдом. Это были судна «Жиганск» и «Эмба». В залив они пришли, чтобы разгрузиться и доставить в посёлок Хатанга топливо с крупного финского танкера «Уйкку». Заправились по полной, в одном было 5 000 тонн дизельного топлива, во втором столько же авиационного. Ещё десять оставались на «Уйкку».

Дело в том, что в тот год в Хатангу не успели завезти топливо в летнюю навигацию. Нечем было топить котельные, снабжать население, без горючего жизнь просто бы встала. Ни капли керосина не осталось и в аэропорту, так что и авиасообщение на тот момент было под угрозой. Вот власти и решили рискнуть, отправив в посёлок танкер в крайне опасных условиях. Дорога была каждая минута, «Завенягин» выдвинулся в порт Диксон, а потом вместе с ледоколом «Россия» в качестве судна–проводника спасатели направились к полуострову Хара–Тумус, где терпели бедствие суда.

– Честно скажу, ледовая обстановка и погода на Северном морском пути были в тот момент совсем не подходящими для судоходства. Мне моё непосредственное начальство передало из порта распоряжение — разворачиваться и возвращаться обратно. Но выбора не было, ведь танкеры нужно было выручать из ледового плена. Речь шла не только о спасении экипажа, но и обо всей экологии Арктики. Вы только представьте, что бы произошло, если бы корпуса танкеров не выдержали и их раздавило бы? А ведь Хатангский залив — это ворота в море Лаптевых и Карское.

Хирургическая точность

– Когда мы пришли на место, то увидели, что «Эмба» и «Жиганск» уже плотно зажаты льдом и дрейфуют к восточному побережью Таймыра. А надо понимать, что танкеры эти довольно старенькие, работали, ещё когда я пацаном был. Как они вообще оказались в Заполярье, непонятно. То, что они продержались до нашего прихода, — большое везение. Глубины под ними были критическими: совсем чуть–чуть, и оба сели бы на мель, тем более что загружены они основательно. Лёд уже заваливал палубу, экипаж перемещался по специально сделанным трапам, — продолжает свой рассказ капитан. — Выбор стоял непростой. Можно было не рисковать ледоколом и экипажем, спасти людей, бросить танкеры, развернуться и уйти — меня никто бы за это не осудил. Или же взять на себя всю ответственность за возможные последствия: при попытке освободить суда их корпуса могли не выдержать дополнительного давления, и тогда я бы стал виновником и их гибели, и разлива топлива.

Как поступить в подобных обстоятельствах, каждый решает сам. Мартынов пошёл на риск. Управляя ледоколом, подобно тому, как хирург орудует скальпелем, он сумел отбуксировать на глубину оба танкера.

– После этого я обошёл суда по кругу и промыл винтами борта, дабы убедиться в том, что повреждения отсутствуют и топливо в воду не уходит. Всё оказалось в порядке, — с облегчением вспоминает рассказчик.

Караван

Опасность миновала, но до окончания ледовой эпопеи было ещё далеко. Танкеры необходимо было отвезти в Хатангу, где по–прежнему требовалось топливо. Но оказалось, что суда вообще не могут самостоятельно идти по заливу. «Завенягину» пришлось брать их на буксир.
– В море и в заливе лёд постоянно дрейфует под воздействием ветра, приливов и отливов. Танкеры вели по очереди, на небольшие расстояния, около пяти морских миль. Провёдем один, затем возвращаемся за вторым. Бывало, пока канал пробьёшь, пока вернёшься, возьмешь на буксир, а воду опять затянуло. Температура воздуха под –30, лёд толщиной до метра и постоянно прирастает, тут и пяти минут хватит, — поясняет Валерий Мартынов.
Немало проблем возникло и с заходом в реку Хатанга. У танкеров из–за полной загрузки осадка составляла 4,5 метра. А в октябре, на баре, где река впадает в залив, глубина невелика, приходилось ловить прилив. Своим ходом «Жиганск» и «Эмба» прошли только по руслу реки. Без приключений тоже не обошлось, но места назначения необычный караван всё–таки достиг.

Порт прибытия

– В Хатанге нас встречали как героев. На берег вышел весь посёлок. Даже занятия в школе на три дня отменили, все смотрели, как идёт расчистка льда перед швартовкой танкеров. На ледокол экскурсии водили, местные жители на «Буранах» к кораблю подъезжали, когда мы стояли у причала, просили мясо и рыбу взять — просто так, в качестве благодарности. Вот такие там люди.

И вот, сложный северный поход позади. Но что делать с топливом, оставшимся на финском ледоколе? Оно было необходимо Северу, и начальство дало добро ещё на один рейс. Спасённые танкеры во главе с «Завенягиным» вновь отправились в долгий и опасный путь до Хатангского залива и обратно. Тогда силами экипажа ледокола «Авраамий Завенягин» удалось предотвратить и топливный, и экологический кризисы. А история эта осталась лишь в памяти очевидцев. В общей сложности спасательная операция длилась 12 дней, за это время ледокол «Авраамий Завенягин» прошёл 3 066 морских миль (5 678 км).

— Обернись всё иначе, и события октября 1998–го вписали бы в современные учебники истории как одну из крупнейших природных катастроф на Таймыре за последние полвека. Тогда ситуацию спасли флотская решимость и, давайте будем честными, оперативность и готовность «Норникеля» помочь государству, — подытоживает наш собеседник.

Текст Егор Тулновский
17 июля в 13:57 640
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