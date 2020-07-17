Ледовый поход. Экс-капитан Мартынов - о былом, о Севере, о "Норникеле"

Вы когда–нибудь слышали о танкерах «Жиганск» и «Эмба», чуть было не затёртых льдами на Таймыре? О десяти тысячах тонн топлива, чуть не покрывших весь Хатангский залив? Нет? Это потому, что в 1998 году экологическое бедствие на северном побережье России удалось предотвратить. Один из участников уникальной спасательной операции, экс–капитан ледокола «Авраамий Завенягин» Валерий Мартынов поделился с «Заполярной Правдой» воспоминаниями о тех далёких событиях.

Из капитанского досье

Валерий Павлович Мартынов родился в 1946 году в семье военных. На флоте, считай, с пяти лет. Юность провёл на борту буксира -теплохода «Клим Ворошилов», капитаном которого был его дядя. Буксир был арендован «Норильстроем». Пока другие дети ездили летом в пионерские лагеря, Мартынов обретался на борту корабля в качестве юнги. Наблюдая за тем, как дядя буксирует к енисейским причалам огромные баржи, Валерий ещё тогда решил, что свяжет свою судьбу с кораблями. Когда настало время идти в армию, ни у самого призывника, ни у начальника военкомата сомнений в том, куда его направить, не возникло. Три года Валерий провёл на Тихоокеанском флоте

Молодой моряк успел застать войну во Вьетнаме, служил на корабле первой линии — эсминце «Бурливый». Ходили в конвое, сопровождали американские авианосцы «Энтерпрайз», «Рейнджер» и «Корал Си», с которых оказывалась основная огневая поддержка американским наземным силам. В 1968 году принимал участие в спасении южнокорейских рыбаков и открытии порта Пусан.

В 1961 году Валерий Мартынов начал учиться на рулевого–моториста, в 25 лет уже был дипломированным капитаном. В 1985 году взошёл на мостик ледокола «Авраамий Завенягин» где и простоял до самой пенсии, до октября 2006 года. Сейчас тихо и мирно живёт под Новосибирском, в селе Плотниково.

Холодный октябрь

– Почему я решил вспомнить о событиях 1998–го? Я всю жизнь прожил на Севере, до сих пор любимый ледокол по ночам снится. Когда случилась история с разливом топлива в Норильске, внимательно следил за событиями. И больше всего меня возмутило, что все шишки посыпались на «Норникель». А ведь именно он более 20 лет назад предотвратил экологическую катастрофу, которая чуть было не произошла в Хатангском заливе, в море Лаптевых. Я знаю, о чем говорю, ведь я сам принимал участие в той спасательной операции, — рассказывает Валерий Мартынов. — В октябре 1998–го «Авраамий Завенягин» стоял в Дудинке. Джонсон Талович Хагажеев, генеральный директор компании, дал распоряжение срочно выйти из порта и направиться в Хатангский залив для спасения двух танкеров, которые застряли во льдах и постепенно «затираются» льдом. Это были судна «Жиганск» и «Эмба». В залив они пришли, чтобы разгрузиться и доставить в посёлок Хатанга топливо с крупного финского танкера «Уйкку». Заправились по полной, в одном было 5 000 тонн дизельного топлива, во втором столько же авиационного. Ещё десять оставались на «Уйкку».

Дело в том, что в тот год в Хатангу не успели завезти топливо в летнюю навигацию. Нечем было топить котельные, снабжать население, без горючего жизнь просто бы встала. Ни капли керосина не осталось и в аэропорту, так что и авиасообщение на тот момент было под угрозой. Вот власти и решили рискнуть, отправив в посёлок танкер в крайне опасных условиях. Дорога была каждая минута, «Завенягин» выдвинулся в порт Диксон, а потом вместе с ледоколом «Россия» в качестве судна–проводника спасатели направились к полуострову Хара–Тумус, где терпели бедствие суда.

– Честно скажу, ледовая обстановка и погода на Северном морском пути были в тот момент совсем не подходящими для судоходства. Мне моё непосредственное начальство передало из порта распоряжение — разворачиваться и возвращаться обратно. Но выбора не было, ведь танкеры нужно было выручать из ледового плена. Речь шла не только о спасении экипажа, но и обо всей экологии Арктики. Вы только представьте, что бы произошло, если бы корпуса танкеров не выдержали и их раздавило бы? А ведь Хатангский залив — это ворота в море Лаптевых и Карское.

Хирургическая точность

– Когда мы пришли на место, то увидели, что «Эмба» и «Жиганск» уже плотно зажаты льдом и дрейфуют к восточному побережью Таймыра. А надо понимать, что танкеры эти довольно старенькие, работали, ещё когда я пацаном был. Как они вообще оказались в Заполярье, непонятно. То, что они продержались до нашего прихода, — большое везение. Глубины под ними были критическими: совсем чуть–чуть, и оба сели бы на мель, тем более что загружены они основательно. Лёд уже заваливал палубу, экипаж перемещался по специально сделанным трапам, — продолжает свой рассказ капитан. — Выбор стоял непростой. Можно было не рисковать ледоколом и экипажем, спасти людей, бросить танкеры, развернуться и уйти — меня никто бы за это не осудил. Или же взять на себя всю ответственность за возможные последствия: при попытке освободить суда их корпуса могли не выдержать дополнительного давления, и тогда я бы стал виновником и их гибели, и разлива топлива.

Как поступить в подобных обстоятельствах, каждый решает сам. Мартынов пошёл на риск. Управляя ледоколом, подобно тому, как хирург орудует скальпелем, он сумел отбуксировать на глубину оба танкера.

– После этого я обошёл суда по кругу и промыл винтами борта, дабы убедиться в том, что повреждения отсутствуют и топливо в воду не уходит. Всё оказалось в порядке, — с облегчением вспоминает рассказчик.

Караван

Опасность миновала, но до окончания ледовой эпопеи было ещё далеко. Танкеры необходимо было отвезти в Хатангу, где по–прежнему требовалось топливо. Но оказалось, что суда вообще не могут самостоятельно идти по заливу. «Завенягину» пришлось брать их на буксир.

– В море и в заливе лёд постоянно дрейфует под воздействием ветра, приливов и отливов. Танкеры вели по очереди, на небольшие расстояния, около пяти морских миль. Провёдем один, затем возвращаемся за вторым. Бывало, пока канал пробьёшь, пока вернёшься, возьмешь на буксир, а воду опять затянуло. Температура воздуха под –30, лёд толщиной до метра и постоянно прирастает, тут и пяти минут хватит, — поясняет Валерий Мартынов.

Немало проблем возникло и с заходом в реку Хатанга. У танкеров из–за полной загрузки осадка составляла 4,5 метра. А в октябре, на баре, где река впадает в залив, глубина невелика, приходилось ловить прилив. Своим ходом «Жиганск» и «Эмба» прошли только по руслу реки. Без приключений тоже не обошлось, но места назначения необычный караван всё–таки достиг.

Порт прибытия

– В Хатанге нас встречали как героев. На берег вышел весь посёлок. Даже занятия в школе на три дня отменили, все смотрели, как идёт расчистка льда перед швартовкой танкеров. На ледокол экскурсии водили, местные жители на «Буранах» к кораблю подъезжали, когда мы стояли у причала, просили мясо и рыбу взять — просто так, в качестве благодарности. Вот такие там люди.

И вот, сложный северный поход позади. Но что делать с топливом, оставшимся на финском ледоколе? Оно было необходимо Северу, и начальство дало добро ещё на один рейс. Спасённые танкеры во главе с «Завенягиным» вновь отправились в долгий и опасный путь до Хатангского залива и обратно. Тогда силами экипажа ледокола «Авраамий Завенягин» удалось предотвратить и топливный, и экологический кризисы. А история эта осталась лишь в памяти очевидцев. В общей сложности спасательная операция длилась 12 дней, за это время ледокол «Авраамий Завенягин» прошёл 3 066 морских миль (5 678 км).

— Обернись всё иначе, и события октября 1998–го вписали бы в современные учебники истории как одну из крупнейших природных катастроф на Таймыре за последние полвека. Тогда ситуацию спасли флотская решимость и, давайте будем честными, оперативность и готовность «Норникеля» помочь государству, — подытоживает наш собеседник.