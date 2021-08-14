Летят перелётные птицы

Расстояния нипочём

Одним из характерных особенностей экологии птиц является их способность преодолевать в период миграций огромные расстояния. Области зимовок гусей Таймыра значительно удалены от места их гнездования. Исследователь русского Севера Александр Фёдорович Миддендорф, исходя из своих наблюдений, впервые высказал предположение о том, что гуси улетают на места зимовок в совершенно различных направлениях. Собственные исследования по изучению миграций гусей проводились нами с 1966 г. по настоящее время при помощи сочетания методов кольцевания с непосредственными наблюдениями в природе, а также обобщения литературных материалов и охоткорреспондентских данных.

На Таймырском полуострове гуси в общей сложности проводят около четырёх месяцев в году (с июня по сентябрь). В это время они живут в основном оседло, и все главные жизненные циклы происходят именно здесь — размножение, воспитание молодняка, линька, подготовка к отлёту на места зимовок. Весной, осенью птицы постепенно перемещаются в места, где находят благоприятные для себя условия. На пути к районам зимовок и обратно они затрачивают около пяти месяцев, преодолевая значительные расстояния. Так, зимовки белолобых гусей в Европе, судя по данным возврата колец из Австрии и Югославии, находятся примерно в 5000 километрах от наших краёв. Первая серьёзная попытка выявить пути пролёта гусей Таймыра была сделана А. В. Михеевым, который в 1941 году на Енисейском заливе в устьях рек Каменки и Глубокая окольцевал около тысячи гусей. Но время было военное, поэтому результаты кольцевания оказались минимальными.

В период с 1969 по 1976 год орнитологами было окольцовано 240 гусей в разных районах Таймырского полуострова — на Пуринских озерах и реке Пура, на реках В. Таймыр, Большая Балахня, Гусиха, Бикаде–Нгуоме.

Гусиная охота

Накопленные с помощью кольцевания данные позволяют увидеть географию миграций гусей Таймыра, проследить связи между районами гнездований и местами зимовок. Например, из 400 гуменников один добыт в восточной Венгрии. По материалам кольцевания один гуменник добыт близ села Фурманово в Западно–Казахстанской области, два других — в Иркутской области. Молодой гуменник, окольцованный 19 августа 1960 г. на реке Агапе, был добыт осенью этого же года в устье Ангары. Трёх окольцованных нами в 1967 году в истоке реки Пуры гуменников добыли в последующие годы в следующих местах: в Читинской области; в 20 км от устья реки Дудинки; на реке Мокулай, в районе Норильска.

Гуменники пясинской популяции мигрируют на юг вдоль Енисея. Пролёт гуменников на Таймыр идёт широким фронтом. В Эвенкии наблюдаются регулярные пролёты весной и осенью по рекам Тембенчи, Виви, Таймуре. По пролёте гусей не наблюдается. Гуси летят стаями по 40–50 и более птиц. По Нижней Тунгуске в районе Туры пролёта нет. Гуси в этом районе пересекают Н. Тунгуску и летят в северо–западном направлении в сторону Таймыра. В районе рек Виви и Тембенчи по боковым озёрам гнездится таёжный гуменник. В Эвенкии на пролёте встречаются в основном гуменники.

На севере Иркутской области в Катенгском районе существует основной в этом районе путь с юга на север по реке Нижняя Тунгуска. Он пролегает от её верховьев и до поворота реки на запад, далее птицы летят в сторону верховьев Вилюя. На отдых они садятся на речные косы или безлесные заболоченные участки тайги.

В районе посёлка Ворогово массового пролёта гусей вдоль Енисея нет ни весной, ни осенью. Встречаются лишь отдельные стаи. Примерно в 120 км западнее Ворогово в районе реки Б. Тогульчи существуют пролётные трассы параллельно Енисею. В районе села Верхнеимбатска на Енисее численность пролётных гусей сократилась. Если в начале 1960–х годов здесь добывали в период весеннего пролёта по 20 гусей, то сейчас — по пять штук.

На пролёте встречаются в основном гуменник и пискулька. Существуют пролёты как по правобережью, так и в отдельные годы по левобережью. В районе Туруханска на пролёте встречаются гуменник и пискулька, численность гуменника в районе Туруханска несколько выше, нежели в низовьях Ворогово и В. Имбатска. Белолобые гуси на пролёте в Туруханском районе не встречаются. Имеется своя популяция таёжных гуменников, гнездящаяся на левобережье Енисея, по озёрам в пойме реки Нижняя Банха.

В последние годы интересна добыча тундровых гуменников в Тазовском районе Тюменской области, Ямало–Ненецкого автономного округа, окольцованных весной 1982 г. в провинции Северный Тарабант в Голландии. Очевидно, что тундровые гуменники, зимующие в Голландии, гнездятся на Гыданском полуострове. Это ещё раз подтверждает тот факт, что границей западных и восточных популяций этого вида является Енисей. Поскольку на Таймыре, где особенно развита охота на гусей, птиц этого вида, окольцованных голландскими кольцами, не добывали. Хотя и возможны залёты птиц западных популяций на Таймыр. Вполне возможно, что на Таймырском полуострове гнездятся гуси, зимующие в юго–восточной Азии.

Есть предположение, что существуют два пути пролёта белолобых гусей в Среднюю Сибирь. Первый — через тундры европейской части СССР в широтном направлении, второй — почти в меридиональном, через степи Казахстана и тайгу Западной Сибири. Белолобый гусь, окольцованный нами на Таймыре, добывали в тундрах европейской части СССР, на Ямале, а также в Западной Сибири и Казахстане. География зимовок белолобых гусей Таймыра в Европе чрезвычайно широка. Птиц, окольцованных на Таймыре, добывали в Греции, Югославии, Австрии.

Пискулька гнездится в лесотундровой зоне Таймыра, в зоне тундры она встречается в значительных количествах в стаях линных гусей. Пути пролёта пискульки лежат через Западную Сибирь, очевидно, на берега Каспийского моря и в Иран. Определённый интерес представляет тот факт, что пискулька, окольцованная нами на р. Б. Балахня (Восточный Таймыр) в июле 1968 г., была добыта в мае 1970 года в Магаданской области. Это позволяет предполагать существование ешё одного, ранее неизвестного миграционного пути этого вида. Вполне возможно, что ареалы гнездовых птиц и птиц, находящихся на линьке, могут не совпадать и разниться друг от друга в долготном направлении на тысячи километров. Пути пролёта пискульки очень чётко выражены на реке Енисей в весенний период.

Наблюдения показали, что пискульки появляются стаями с левого берега по 20–30 особей, пересекают Енисей и летят в северо–восточном направлении.

У казарок свой маршрут

Краснозобая казарка обитает в тундрах Средней Сибири. Пути миграций краснозобых казарок проходят в основном через тайгу Западной Сибири и степи Казахстана к южным берегам Каспийского моря и далее в междуречье Тигра и Евфрата. Наблюдались пролёты краснозобых казарок весной и осенью на южном Мангышлаке. У берегов Мангышлака казарка является обычной промысловой птицей весной и осенью. На территории Таймыра казарки появляются в первой декаде июня, пролёт их идёт с юго–запада, с левобережья Енисея, в северо–восточном направлении.

Чёрная казарка населяет прибрежные тундры морей Карского и Лаптева. В материковых тундрах появляется лишь изредка на пролётах. Казарки, населяющие побережье Западного и Северного Таймыра, улетают на европейские зимовки. Так, в сентябре 1970 г. норильским охотником в районе острова Песцовый на осеннем пролёте была добыта чёрная казарка, помеченная датским кольцом. На Восточном Таймыре существуют пути пролёта казарок со стороны Якутии.





Разные пути

Многолетние наблюдения учёных за редкими видами птиц на Таймыре позволили сделать следующие выводы:

l Популяции гусей, гнездящиеся на Таймыре, проводят свои зимовки в Европе и Азии, в местах, удалённых от гнездовий на многие тысячи километров.

l Пути пролёта тундровых гуменников на Таймыр и обратно проходят через всю территорию Красноярского края, западные районы Иркутской области и Якутии в Читинскую область и далее в Монголию и Китай.

l У белолобых гусей, зимующих в Западной Европе, существуют два пути пролёта на Таймыр: первый — вдоль берегов Балтийского моря и далее по тундрам европейской части России, через Ямал и Гыданский полуостров; второй — над степями Казахстана и тайгой западной Сибири.

l Пути пролёта краснозобых казарок и пискулек проходят над тайгой Западной Сибири, северо–западным Казахстаном на Каспий и далее на территорию стран Ближнего Востока.