Летом в Норильске возможна установка новых экопарковок

На экопарковке любой желающий может зарядить свой автомобиль, только для этого потребуется скачать приложение на телефон для оплаты затрачиваемой электроэнергии. У четырёх столбиков подачи электричества могут обогреваться восемь машин. Опыт признан удачным — в УЖКХ города поступают обращения от горожан об установке подобных парковок на других территориях города.

Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды, отметила, что в октябре–ноябре замечались неполадки с программным обеспечением приложения, но они устранены, сегодня проблем при работе с ним не возникает. Цены для обогрева двигателей тоже вполне доступные:

– Это цивилизованный способ подогрева своих автомобилей. В городе, к сожалению, есть и обратные примеры. Например, на торце дома по адресу: ул. Московская, 4, автолюбитель выдолбил дырку в стене и пропустил провод для обогрева двигателя своей машины. Сейчас провод обрезан, УК ведёт восстановительные работы. Сам же нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Я призываю автолюбителей не прибегать к вандальным методам заботы о своих машинах.

Этот проект, отмечают в АРН, готовы продолжать и в этом году, если горожане поддержат идею. В агентстве ждут предложения инициативных групп горожан, которые представляют конкретные территории города.

– Мы также принимаем все предложения горожан, — рассказал Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска. — Ближе к лету объявим о старте опроса норильчан на тему: где именно необходима новая экопарковка. Что позволит нам и АРН планировать дальнейшую работу. Желательно, чтобы речь шла об общественном, а не придомовом пространстве, кроме того, есть совсем небольшие дворы, где трудно будет её разместить. Это хороший проект, который, на наш взгляд, должен продолжиться.

Он также напомнил жителям близлежащих дворов, чтобы они не оставляли свои машины на «ночёвку» или «зимовку» вблизи столбиков экопарковки, которые делают невозможной очистку от снега и затрудняют доступ в целом.