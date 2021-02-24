Льготы для малого бизнеса на Крайнем Севере

Документ разработан Минвостокразвития в рамках реализации национальной программы социально-экономического развития на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Согласно законопроекту, если предприниматель, работающий на Крайнем Севере, предложит в ходе торгов наименьшую цену и станет победителем, к предложенной ему цене будет прибавлено до 15%. При этом общая стоимость контракта не может быть выше максимальной цены, предусмотренной закупочной документацией, а значит, к росту расходов регионов это решение не приведет. При таком расчёте предприниматель из районов Крайнего Севера сможет предлагать на торгах меньшую цену, чем конкуренты из других регионов, цитирует ТАСС Минвостокразвития.

Отмечается, что необходимость такого механизма обусловлена требованиями Трудового кодекса РФ к работодателям по установлению «северных надбавок». При трудоустройстве сотрудников в районах Крайнего Севера бизнес обязан обеспечить социальные гарантии и компенсации, выплаты по которым в полном объёме облагаются страховыми взносами. Правила предоставления преимущества при участии в госзакупках и перечень товаров, работ, услуг, на которые оно будет распространяться, утвердит правительство РФ.

Ожидается, что принятие законопроекта поможет выровнять условия конкуренции и будет способствовать социально-экономическому развитию северных территорий. Механизм поддержан властями регионов, в состав которых входят районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.