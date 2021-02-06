Итоги заседания Общественной палаты Норильска

Как отметила председатель Общественной палаты Наталья Солодовник, от норильчан поступает большое количество нареканий по качеству уборки снега и нерегулярному вывозу мусора региональным оператором «РостТех». Чтобы получить достоверную информацию о сложившейся ситуации и наметить пути выхода из неё, на заседание пригласили представителей администрации Норильска. По словам исполняющего обязанности начальника управления городского хозяйства Анатолия Береговских, снега с начала зимы выпало почти в три раза больше, чем в предыдущие годы.

– После обильных снегопадов наступили морозы, и техника дала сбой, эти факторы в совокупности и привели к тому, что снегоуборка проводится с перебоями, — пояснил он.

Тем не менее «Илан–Норильск» продолжает вывозить снег с городских улиц, а управляющие компании ежедневно расчищают от выпавших осадков дворы — на этих работах они задействуют до 60 единиц техники ежедневно.

Член Общественной палаты Максим Миронов предложил как один из вариантов решения проблемы рассмотреть внедрение программного комплекса с тем, чтобы жители Норильска направляли работу снегоуборочной техники.

– Горожане могли бы мониторить ситуацию со снегоуборкой, подсказывать проблемные места. Аналогичную схему, которая уже внедрена во многих городах России, следовало бы применить и в работе «РостТеха», занимающегося вывозом мусора.

Идею поддержал присутствовавший на заседании председатель городского Совета Александр Пестряков, отметив, что прозрачность всегда ведёт к повышению качества работы.

– Не стоит забывать о том, что мы живём на Крайнем Севере, поэтому задачи полностью вывезти снег никогда не стояло, — подчеркнул он. — Мы все видим, что этой зимой снегоуборка ведётся хуже, чем раньше, но в первую очередь должны быть обеспечены проезд на дорогах и подъездные пути к многоквартирным домам. Вывоз же снега осуществляется в том объёме, на который предусмотрено финансирование. Если мы хотим вывезти его полностью, за это придётся платить. Причём не только из бюджета — содержание придомовых территорий осуществляется на средства жителей.

Что касается уборки твёрдых коммунальных отходов, Александр Пестряков напомнил о недавнем визите в Норильск регионального министра экологии и рационального природопользования Павла Борзых, который взял вопрос под личный контроль. В настоящее время мусорный коллапс ликвидируется, ведётся постоянный мониторинг ситуации.

Ещё одна проблема, которую без вмешательства региональных властей не решить, — утилизация отработанных элементов питания. В Норильске неоднократно проводились экологические акции по сбору использованных батареек, однако в городе нет возможности утилизировать их.

Как сообщила член Общественной палаты Марина Птица, общественники совместно с администрацией города намерены сдвинуть это дело с мёртвой точки. Отработанные элементы питания необходимо вывозить на утилизацию в другие регионы. Однако тратить на эти цели бюджетные средства нельзя — это полномочия субъекта Федерации.

Начальник отдела экологии управления городского хозяйства Яков Резниченко отметил, что в профильное министерство Красноярского края направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность выделения Норильску субсидий на вывоз и утилизацию использованных батареек. После получения ответа общественники совместно с муниципалитетом займутся разработкой действенного механизма решения проблемы.

Большой резонанс вызвала новость об упразднении в оганерской больнице музея, созданного Клавдией Климовой в память о своём муже — старейшем медике Норильска, заслуженном враче, почётном гражданине города докторе Евгении Климове. Эту тему на заседании подняла член Общественной палаты краевед Лариса Стрючкова.

– Это архиважная для нашего города тема, вопрос самоидентификации и понимания локальной истории, — отметила она. — Потому что всё, что происходило в Норильске в своё время, иначе как героизмом не назовешь, в том числе в медицине. У нас проводили исследования о влиянии экстремальных условий на человека, делали уникальные операции, например, пересадку пищевода и много других уникальных процедур.

История медицины в Норильске пока изучена мало, считает Лариса Стрючкова. Собран обширный материал по истории города, культуре, этнографии, строительству и архитектуре, однако данной сферой краеведам ещё предстоит заняться.

Члены Общественной палаты назвали случившееся неприемлемым и приняли решение обратиться к руководству города с просьбой сохранить оставшиеся материалы музея в городской больнице, чтобы в дальнейшем восстановить экспозицию.

– Нам очень важна обратная связь между жителями и представителями власти, — говорит Наталья Солодовник. — Именно поэтому мы пригласили и планируем в дальнейшем приглашать на свои заседания экспертов и специалистов из различных областей, которые могут дать конкретные ответы на вопросы горожан.

Первым шагом в развитии такой работы должны стать общественные обсуждения по вопросам снегоуборки и городского хозяйства, которые мы запланировали на 18 часов 5 февраля в городской библиотеке. Свои вопросы можно задавать заранее по телефону 8–913–495–91–09.