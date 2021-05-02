Ликвидация продолжается

После сбора водно–дизельной смеси в местах разлива топлива, произошедшего год назад, жидкость была перекачана через трубопровод протяжённостью 22 км во временные резервуары хвостохранилища «Лебяжье». После разделения смеси вода, пройдя многоступенчатую очистку, была направлена на технические нужды предприятий, а топливо до последнего времени хранилось в 68 мягких резервуарах объёмом 250 кубометров каждый. После сепарации и проведения анализа было получено заключение о полной пригодности топлива для дальнейшего использования. В настоящий момент организована работа по его перевозке бензовозами в парк хранения на ТЭЦ–3. Здесь оно будет использоваться в своём традиционном качестве — как резервное топливо, альтернативное газу, на случай аварии. На перевозку топлива к месту постоянного хранения на ТЭЦ–3 потребуется не менее сорока суток.

Временный резервуарный парк оснащён первичными средствами пожаротушения, здесь же дислоцируется постоянный пожарный расчёт с техникой, организованы охрана и видеонаблюдение за территорией. В течение зимы заявленные характеристики мягких резервуаров подтвердились, в том числе и возможность их эксплуатации в условиях сверхнизких температур. Контроль и обслуживание ёмкостей взяла на себя фирма– производитель «Нефтетанк», чьи сотрудники также сейчас занимаются перекачкой топлива.

– На ТЭЦ–3 были проведены специализированные работы по реконструкции и техническому перевооружению резервуарного парка, его привели в соответствие с существующими нормами и требованиями, и он полностью готов к приёму дизельного топлива, — отметил заместитель генерального директора АО «НТЭК» по капитальному строительству Игорь Коробкин. — В планах компании — строительство ещё одной ёмкости для хранения топлива на ТЭЦ–3, а также резервуаров в хранилищах ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2.

В дальнейших планах НТЭК — работы подрядной организации АНО «Экотерра» по обследованию и картированию земель, пострадавших в результате разлива дизтоплива. Готовится документация для заключения договора с подрядчиками по установке бонов, рассыпке сорбента и пероксида кальция, а также утилизации использованных бонов и сорбентов. Выполнением технических и биологических мероприятий по восстановлению повреждённых земель займётся подразделение ЗФ — «Предприятие по благоустройству территории».

– Ведётся интенсивная подготовка к рекультивации загрязнённых земель, — об этом также рассказал Игорь Коробкин. — В Норильск доставят семена клевера, тимофеевки и овсяницы, торф и другие материалы для гидропосева, а также технику, в том числе вездеходы, специальное навесное оборудование для рекультивации и озеленения и всё необходимое для развёртывания лагерей. Норильско–Таймырская энергетическая компания последовательно выполняет свои обязательства согласно подписанному 10 марта 2021 года соглашению с правительством Красноярского края о сотрудничестве по улучшению экологической обстановки в регионе. Цель обязательств — обеспечить скорейшее восстановление окружающей среды, пострадавшей в результате разлива топлива.